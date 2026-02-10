La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 10 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 10 de febrero de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Mañanera de Sheinbaum hoy 10 de febrero de 2026

8:35 Horas | Gabinete de seguridad trabaja con Sinaloa para hallar a turistas secuestrados

El gabinete de seguridad trabaja en coordinación con el gobierno de Sinaloa para hallar a los cuatro turistas que fueron secuestrados por un grupo armados en Mazatlán el pasado 3 de febrero tras haber rentado vehículos RZR, informó el secretario de Seguridad, quien agregó que por este caso aún no tienen ninguna persona detenida.

"Tenemos conocimiento de que habían rentado unos vehículos, fueron interceptados por un grupo criminal. Secuestran a seis personas y posteriormente liberan a dos personas y se mantienen cuatro retenidas. Estamos trabajando con el gobierno del estado para dar con su paradero y tener detenidos", comentó.

7:56 Horas | Mineros levantados en Sinaloa fueron confundidos con grupo antagónico

Los 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver que fueron levantados el pasado 23 de enero en La Concordia y que al menos cinco de ellos fueron asesinados se debió a que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico, así lo declararon los cuatro detenidos que hay hasta el momento por el caso, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"Vamos a tener más detenidos al respecto. No habíamos tenido previamente denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o algunos integrantes esta empresa fueran molestados por un grupo criminal", dijo el secretario de Seguridad.

García Harfuch dio detalles sobre el caso de los 10 mineros 'levantados' en Concordia, Sinaloa.

7:26 Horas | Homicidios dolosos disminuyeron 42% respecto a 2024: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los homicidios dolosos disminuyeron 42% de septiembre de 2024 a enero de 2026. "Hay una reducción adicional del 2% de diciembre de 2025 a enero de 2026", puntualizó.

Al respecto la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios y enero de 2026 cerró con 50.9 homicidios en promedio diario, lo que coloca a ese mes como el más bajo de los últimos 17 meses.

