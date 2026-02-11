Reforma laboral avanza, pero va con claroscuros; avalada en comisiones unidas

Con el voto unánime de 48 senadores de todas las fuerzas políticas, comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma constitucional para que la jornada laboral semanal sea de 40 horas, sin que se defina expresamente el descanso de dos días por semana ni se aclare por qué aumenta de nueve a 12 las horas extras que puede tener un trabajador, pero que se convertirán en 16 horas.

Ayer mismo, sólo unos minutos después de aprobarla en comisiones, sin cumplir con el requisito de 12 horas de inscripción previa en la Gaceta del Senado, el pleno de la Cámara alta conoció en primera lectura la reforma constitucional, con lo cual este miércoles el pleno estará en posibilidad de aprobarla, dado que se cumplirá con el requisito de que las dos lecturas obligatorias antes de la aprobación se realicen en dos sesiones diferentes.

Sin modificar ni una coma, las comisiones unidas del Senado avalaron que “el trabajo extraordinario (horas extras) no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo (16 horas).

La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el párrafo que antecede, obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria conforme a lo establecido en la Ley de la materia. Las personas menores de dieciocho años no podrán laborar tiempo extraordinario”.

Aunque los integrantes de las bancadas del PAN, PRI, PT y MC expresaron insistentemente que debe esclarecerse en el texto constitucional que los trabajadores necesitan de dos días de descanso por cada cinco laborados, votaron en favor, porque consideraron que tal como está constituye un avance importante.

Alejandro González, del PT, sustentó su participación en principios marxistas sobre la explotación laboral y recordó que “Jacques Lacan fue más allá de Karl Marx, porque Karl Marx se centra en la explotación de la fuerza de trabajo, Lacan habla no sólo del plus valor, sino del plus de goce. Cómo se le arrebata la fuerza de trabajo con bajos salarios a los obreros, pero no sólo eso, sino también su mundo espiritual, su mundo cultural, su goce; por eso seguiremos luchando para que sean claramente dos días de descanso a la semana para las y los trabajadores de México”.

Carolina Viggiano, del PRI, consideró que “los empresarios, los empleadores tendrán ahora, sin duda, más días, porque las horas extras ahora se van a incrementar a 12 y eso les va a permitir hacer lo propio para lo que a ellos les importa, para su empresa”.

El panista Marko Cortés expresó que “nosotros, por supuesto que estamos en favor. Votaremos en ese sentido, porque esta iniciativa incrementa el tiempo en el que las familias pueden convivir. Además, ya comienza a haber un estrés crónico en muchas personas y eso pasa a ser una enfermedad como ansiedad, depresión o problemas cardiacos”.

PUNTOS EN EL AIRE:

*Pendientes en el visto bueno que le dieron a la enmienda constitucional en comisiones unidas:

*No quedó definido expresamente el descanso de dos días por semana.

*No se aclara por qué aumenta de nueve a 12 las horas extras que puede tener un trabajador, pero que se convertirán en 16 horas.

cva*