SRE alerta por suplantación de su número oficial; denuncian llamadas apócrifas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que detectó la suplantación externa de la identidad del número telefónico de sus oficinas centrales para realizar llamadas apócrifas a la ciudadanía.

La dependencia federal precisó que ya se presentó la denuncia correspondiente y que se dará seguimiento al caso para identificar el origen de las llamadas y evitar que continúe el uso indebido de su identidad telefónica.

La SER comunica que detectó la suplantación externa de la identidad del número telefónico de las oficinas centrales de la dependencia para realizar llamadas apócrifas”, informó la dependencia en un breve comunicado.

A través de un aviso oficial, la SRE reiteró que no realiza llamadas telefónicas para solicitar datos personales ni recursos, por lo que pidió a la población no proporcionar información y hacer caso omiso ante cualquier comunicación cuya autenticidad genere duda.

La cancillería recordó que este tipo de prácticas buscan obtener información sensible mediante engaño, por lo que insistió en verificar siempre la procedencia de las llamadas y reportar cualquier intento de suplantación.



Recordamos no proporcionar ninguna información personal sin verificar la autenticidad de la llamada y hacer caso omiso ante la duda de su veracidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores no realiza llamadas para solicitar datos personales ni recursos", escribió la dependencia.

¿Qué hacer ante una posible llamada apócrifa?

De acuerdo con lineamientos difundidos por autoridades federales, ante una llamada que presuntamente provenga de una dependencia gubernamental se recomienda:

No proporcionar datos personales, bancarios o confidenciales por teléfono.

Colgar la llamada si solicitan información o recursos, incluso si el número parece oficial.

Verificar la autenticidad contactando a la institución por canales oficiales publicados en sus sitios web.

No seguir instrucciones ni realizar pagos o transferencias derivadas de la llamada.

Reportar el intento a la propia dependencia y, en su caso, ante autoridades competentes.

