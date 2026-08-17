Monreal niega pacto con “Alito” Moreno para frenar desafuero en San Lázaro

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, rechazó que exista un pacto político y de protección con el senador Alejandro Moreno Cárdenas para frenar que se reactive el proceso de desafuero contra el también presidente nacional del PRI, que permanece pendiente en la Sección Instructora.

El experimentado político zacatecano aseveró que, en caso de que haya elementos, la Sección Instructora será la que determine si el proceso procede.

“Yo no protejo a nadie. Si hay elementos, la Comisión Instructora y, en este caso, la subcomisión de examen previo, será la que determine. La Comisión ha tenido siempre autonomía, siempre, y así será mientras esté de coordinador (de la Junta de Coordinación Política). Si la Comisión encuentra elementos suficientes, seguramente se procederá”, remarcó.

Dijo que en la plenaria de su partido, el próximo 30 de agosto, la bancada deberá definir quién suplirá al diputado Hugo Erick Flores al frente de la Sección Instructora, que podría reactivar el juicio de desafuero contra el líder priista. Agregó que se baraja que el legislador morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé retorne a la presidencia de dicho órgano.

“Falta muy poco para dilucidar si va o no a presidirla él (Pérez Bernabé) u otro compañero o compañera. Pero se va a proceder conforme a la ley, con los elementos que existan en la comisión jurisdiccional”.

Agregó que desconoce si el caso se encuentra en la congeladora.

“Yo no sé si lo tenga congelado el propio Hugo Erick, pero en todo caso él ha tenido la facultad y la autonomía para procesar esta solicitud de declaratoria de procedencia, que viene a ser una especie de desafuero en los hechos”.

La semana pasada, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó que solicitaría a los diputados que “el tema se retome y se incluya en la agenda legislativa” al arranque del próximo periodo ordinario de sesiones.

En ese sentido, Ricardo Monreal señaló que, hasta el momento, no ha llegado a San Lázaro dicha petición.

“Pero obviamente una solicitud de esa magnitud nosotros la respetaremos. Una solicitud de ese nivel, por supuesto que la atenderemos”, para que, en cuanto llegue, se turne a la Sección Instructora.

A pregunta de si apoyaría que se reactive el caso contra Alito, Monreal Ávila remarcó que el tema se abordará conforme a los lineamientos de la Comisión.

“Yo voy a apoyar a la Comisión. No voy a proteger a nadie, ni he protegido a nadie. Y por eso la Comisión será la que determine en razón del expediente (…) y si hay elementos que lleven a concluir que es necesario proceder, pues se tendrá que hacer conforme a la ley, conforme al derecho”, finalizó.

EN EL PAN “NO RESPONDERÁN POR ALITO, PERO HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA”: JORGE ROMERO

En el PAN no contestarán “ni por Alito, ni por ningún otro personaje, léase del oficialismo”, aseguró por su parte el líder nacional del blanquiazul, Jorge Romero, al llegar a San Lázaro para la presentación del informe de López Rabadán.

“Nosotros tenemos que hacer lo que dice la ley (…) una Sección Instructora lo que hace es recibir los expedientes, y si queda un mínimo de legalidad o de moralidad, hay que leer los expedientes”, afirmó.

Agregó que “no se puede decir a priori ‘sí’ al proceso contra Alito, ‘porque sea aliado’. Por parte del PAN, será Germán Martínez quien fije la postura en la Sección Instructora”, recordó.

“El PAN va a leer el expediente para ver si hay elementos o no, pero sí lo decimos: en este país se está reviviendo, más bien nunca se ha dejado de emplear la persecución política. Eso sí lo decimos, tajantemente. Y que sea un ejemplo más de querer silenciar voces de oposición, lo decimos tajantemente; eso está siendo ahorita él (Alejandro Moreno)” y lo está siendo Ernesto Rufo”, aseveró.

PRI: QUIEREN CALLAR A OPOSICIÓN

En el mismo sentido se pronunció el diputado y coordinador del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro, Rubén Moreira.

El legislador aseveró que la intentona de Morena para reactivar el juicio contra Moreno Cárdenas busca callar a la oposición.

“Y se tendrán que atener a las consecuencias”, afirmó, al recalcar que defenderán “con todo” a su dirigencia.

Moreira Valdez aseveró que “legalmente no procede” la probable reactivación del desafuero por juicio político contra Moreno Cárdenas.

“No procede legalmente. Incluso yo creo que hay responsabilidad de la directiva de la Comisión Instructora, porque pareciera que es la que anda buscando las pruebas que no existen y anda alentando este tipo de circunstancias. Vamos a ver qué pasa en el futuro”, expresó.

El miércoles 12 de agosto, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseguró que continúan vigentes diversos asuntos relacionados con Moreno Cárdenas, entre ellos la solicitud de desafuero.

Ávila aseguró que el dirigente priista enfrenta cinco carpetas de investigación y acusaciones por un presunto daño patrimonial de al menos 83.5 millones de pesos, además de cuestionamientos sobre propiedades cuyo valor podría superar los 500 millones de pesos.