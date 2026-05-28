Reformas a elección judicial no deben comprometer independencia judicial: Gilberto Bátiz

En medio de la discusión de las reformas para modificar la elección judicial rumbo a 2028, en las que se aprobó la posibilidad de reelección de cuatro magistraturas que integran la Sala Superior desde hace años y a quienes se les ha prorrogado el mandato ya en dos ocasiones, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz, sostuvo que el nuevo modelo debe “perfeccionarse” para garantizar legitimidad democrática sin comprometer la independencia judicial.

Durante el Foro Región Sur-Sureste “Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia”, realizado en el Centro Universitario de Exposiciones de la Universidad Autónoma de Campeche, el magistrado reconoció públicamente que la implementación de la reforma judicial aún enfrenta desafíos institucionales y técnicos que deben revisarse.

Bátiz recordó que la elección judicial abrió “una nueva etapa” en el país y destacó que actualmente existe una discusión pública derivada de la iniciativa de reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República.

“Corresponderá a las autoridades competentes analizar con responsabilidad cómo perfeccionar esta implementación y cómo garantizar que la legitimidad democrática conviva con la independencia, la imparcialidad y la solvencia técnica de quienes impartimos justicia”, afirmó.

El magistrado presidente sostuvo que la elección judicial constituye “un régimen especial por sí mismo” y por ello insistió en la necesidad de mantener abierto el debate público y académico sobre sus alcances.

Las declaraciones ocurren mientras el Congreso ya aprobó aplazar de 2027 a 2028 la próxima elección judicial federal, con el objetivo de evitar que coincida con las elecciones legislativas federales.