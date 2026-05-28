Sheinbaum ve riesgo de intervención extranjera en elecciones en México

Sí existe riesgo de intervención de otros países en las elecciones del año próximo en México, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo fue cuestionada sobre si consideraba que existiera un riesgo real de que desde otros países se intervenga en las elecciones, explicó que ya habido otros momentos en que organizaciones civiles y partidos han documentado ese tipo de acciones.

“Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso, que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México” (…) “Entonces, yo creo que todas y todos debemos de estar de acuerdo de que en México decidimos las y los mexicanos quién nos gobierna. para presidentes municipales, para diputados, para senadores, para presidencia de la República, para gobernadores” (…) “Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México. Sí”, consideró la presidenta.

Sheinbaum dijo que se debe legislar para que en las investigaciones sobre irregularidades cometidas en elecciones, quede tipificado con claridad cuando se trate de una injerencia extranjera en comicios.

Este año habrá elecciones en el estado de Coahuila, en tanto que en 2027 se renovará el congreso, 17 gubernaturas y sus congresos estatales.

“El asunto es, ¿cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección? Y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara. Y entiendo que se aprueba en la Constitución y viene una discusión para poder determinar cuáles son eh las características que pudieran definir que en efecto para que no sea algo subjetivo, sino que realmente se demuestre que hubo intervención extranjera”, insistió.