Las acusaciones contra Maru Campos son un mensaje intimidatorio contra la oposición: Gil Zuart

Las acusaciones vertidas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a través del aparato judicial representan un mensaje de intimidación que el gobierno pretende dar a la oposición. Por ello, la mandataria manifestó su objeción a rendir testimonio ante la Fiscalía General de la República (FGR), señaló su abogado defensor, Roberto Gil Zuarth.

El exsenador apuntó que el citatorio presentaba diversas irregularidad e impresiones sobre el motivo del mismo, “no llamas a la gobernadora en calidad de testigo para cambiarle la calidad a imputada si tienes un mecanismo institucional para requerir información del gobierno del estado”.

Para ello, dijo Gil Zuarth, se podría hacer un requerimiento formal en el que se especifique la información solicitada, “no lo hicieron así”.

“Lo que hacen es utilizar facciosamente a las instituciones de procuración de justicia y crear este hostigamiento procesal. No tenían que citarla como testigo con la amenaza de convertirla en imputada si tienen un arsenal, en el sentido jurídico, de facultades para requerir información”.

El motivo de ello “es político”, aseguró el abogado al considerar que el asunto es una “forma de intimidación”.

“Es esta forma de hacer retroceder a quien dice la verdad. Es esta forma de presionar a la oposición para que no se les ocurra levantar la cabeza, crear un contexto de miedo de ‘si uno de ustedes se les ocurre debatirnos en nuestros propósitos, pues van a tener consecuencias’. Justo surge el caso Chihuahua cuando surge el caso Sinaloa”.

En el documento que este miércoles se entregó al Ministerio Público de la FGR, se habrían señalado las ambigüedades e impresiones del citatorio; y se solicitó que aclaren el motivo del mismo así como un oficio formal con la petición de la información exacta que se está requiriendo, toda vez que el reporte sobre el operativo se entregó a unos días del evento a solicitud del Consejo de Seguridad Nacional.

Sin embargo, al no haber estado presente en el mismo operativo de seguridad en el que habrían participado los agentes de la CIA, el testimonio de Campos no sería pertinente ni útil.

Roberto Gil Zuarth también abordó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio el tema del caso de Javier Corral, para el cual se presentarán este viernes, a las 10:00 horas, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Javier Corral presenta una denuncia en el contexto del caso Gin Gin, cuando se evade de una orden de aprehensión con el auxilio de altos funcionarios de la ciudad de México. Por cierto, el único vocero de la FGR en torno al caso de los narcolaboratorios y de la presencia de agentes extranjeros es el mismo que ayudó a Javier Corral a evadirse de la justicia. ¿No te parece una enorme coincidencia?”.

A partir de este caso, Corral interpuso en 2024 una acusación contra la gobernadora Maru Campos por el delito de secuestro. Esta carpeta de investigación fue cerrada por la misma Fiscalía capitalina al no encontrar elementos que comprobaran la comisión del delito señalado.

“¿Cómo vas a acusar de secuestro a la gobernadora porque te estaban ejecutando una orden de aprehensión con un oficio de colaboración? Tenemos una audiencia para que determine un juez si se imputa otra vez, si se vuelve a tener por imputada a la gobernadora de Chihuahua por secuestro”.

A esta cita, precisó Gil, no irá la mandataria sino el grupo de abogados encargados de la carpeta de investigación.

“No puedes llegar a otra conclusión más que una estrategia sistematizada, sistémica, de hostilidad procesal, de hostigamiento, de acoso penal contra la gobernadora”, señaló tras acusar que la FGR “se pasa por el Arco del Triunfo” el fuero constitucional que protege a quien ostenta el cargo estatal.