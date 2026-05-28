La gente decidirá si deja a los magistrados reelegirse: Sheinbaum

Permitir que los magistrados electorales puedan reelegirse en el cargo fue una decisión de la Camara de Diputados y que será la gente la que decidirá si los elige, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Anoche y de última hora, en lo que la oposición calificó como un albazo que dividió al bloque oficialista, Morena presentó una reserva a la reforma de la reforma judicial para otorgarle a los magistrados electorales la reelección en 2028.

Luego de la infructuosa petición de que esa modificación se votara de manera separada, esta madrugada se concretó con el respaldo de 322 legisladores, 132 en contra y 22 abstenciones, junto con otros dos ajustes que también prosperaron para que la revocación no se empalme con elecciones regulares y sobre la forma en que operarán las dos nuevas secciones de la Suprema Corte de Justicia.

Ante la propuesta formulada por el vicepresidente morenista Sergio Gutiérrez Luna surgió el llamado del vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar a votarla en contra.

En su conferencia matutina, consultada sobre el tema, Sheinbaum dijo que aprobado es que los integrantes del TEPJF puedan participar nuevamente en la elección.

“Lo que se plantea no es que se queden 17 años como está planteado ahí, sino que puedan participar nuevamente en la elección, o sea, que se les permita participar en la elección, no es que se vayan a elegir directamente, fue una decisión que tomó el Congreso”, comentó Sheinbaum.

–¿Está usted de acuerdo con ella?, se le preguntó.

“No quisiera yo opinar al respecto pero sí es importante que la gente sepa que no es que se quedan 17 años sino que van a participar en la siguiente elección y la gente ya tomará la decisión si los elige”, respondió.

Con este resultado, el dictamen con las tres modificaciones incorporadas de última hora fue remitido al Senado de la República para su posterior revisión y eventual ratificación, dejando el futuro de los magistrados del TEPJF sujeto al escrutinio directo de la boleta popular en 2028.