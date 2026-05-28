Ricardo Monreal acusa “incivilidad” de opositores por ataques a Sheinbaum

Desde su curul en la tribuna de la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la mayoría legislativa se siente agraviada por la actitud de “incivilidad” y los insultos lanzados por integrantes de un grupo parlamentario contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención, Monreal condenó lo que calificó como una conducta “vociferante, indigna e insultante” contra la titular del Ejecutivo federal, y afirmó que la bancada mayoritaria no puede admitir “tanta ofensa, tanta furia y tanta miseria humana”.

Rechazamos y condenamos enérgicamente esta conducta ya muy recurrente. Somos mayoría legítima y vamos a defender nuestros derechos. Me parece un exceso lo que aquí ha sucedido”, expresó.

El legislador morenista acusó que un “grupo minúsculo” ha mantenido una actitud de insulto permanente contra la presidenta, lo que consideró un “acto de cobardía”.

La presidenta Claudia Sheinbaum no lo merece. No puede la ira sustituir a la razón y a la civilidad”, señaló.

Monreal defendió a la mandataria federal al describirla como “la mejor presidenta de los últimos años”, además de calificarla como una mujer “honesta, recta, intachable, trabajadora, congruente y digna”.

Añadió que la mayoría legislativa no puede dejar pasar agravios de esa magnitud y reconoció que ha sido difícil contener las emociones de diputados y diputadas de Morena ante los señalamientos contra la presidenta.

No obstante, llamó a sus compañeros a mantener la racionalidad y el respeto.

Exhorto a todos a hacer un esfuerzo de racionalidad y civilidad, porque no lo merece el pueblo de México”, dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que el ambiente de “ira, furia desenfrenada e insulto permanente” no representa al país, al afirmar que Claudia Sheinbaum mantiene un respaldo superior a 70 por ciento entre la población.

Finalmente, anunció que el próximo 31 de mayo Morena realizará una movilización nacional en plazas públicas para demostrar “la fuerza de un pueblo organizado”.

Vamos a defenderla siempre. Ahí demostraremos nuestra mayoría y nos prepararemos para convencer a la gente de que el proyecto de transformación y cambio de régimen no se detendrá”, sostuvo.

Monreal concluyó enviando, a nombre de diputados y diputadas de Morena, “un enorme abrazo” a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como un reconocimiento “a su trabajo, a su talento y a su conducción”.