Ramírez Cuéllar califica de "aberración" reelección de magistrados del Tribunal Electoral

Estamos contentos con estos cambios”, expresó Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, luego de que la Cámara de Diputados de lograron “cambios importantes” en la reforma relacionada con la elección del Poder Judicial, entre ellos el aplazamiento de los comicios judiciales federales y la reducción en el número de candidaturas.

“Afortunadamente hubo coincidencias para mandar este proceso electoral hasta el 4 de junio del 2028. También logramos que se disminuyera el número de candidatos para garantizar un mayor conocimiento de parte de los electores. Entonces estamos contentos con estos cambios”, dijo.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, según explicó, las modificaciones buscan que la ciudadanía tenga mayor información sobre los perfiles de quienes participen en las boletas, además de fortalecer los mecanismos de capacitación y evaluación dentro del sistema judicial.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar también sostuvo que la reforma al artículo 41 constitucional sobre nulidad de elecciones quedó “perfectamente clara”, al establecer que solo podrán invalidarse procesos electorales cuando existan actos de intervención acreditados que alteren los resultados.

Por otra parte, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados criticó la posibilidad de ampliar la permanencia de magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual califico de “aberrante” y un “atropello constitucional”.

El artículo 99 de la Constitución es muy claro: los magistrados de la Sala Superior duran seis años. No es correcto impulsar una reforma constitucional para refrescar las instituciones y al mismo tiempo permitir esto. Lo que se hizo me parece vergonzoso, aberrante; genera muchísima incertidumbre”, aseguró.

Sobre la nueva fecha de la elección judicial, explicó que el objetivo principal fue evitar que coincidiera con la elección federal de 2030, aunque reconoció que en 2028 sí coexistirá con elecciones de gubernaturas en Oaxaca, Tamaulipas, Durango e Hidalgo. Para esos casos, adelantó que se implementarán mecanismos de votación diferenciados.