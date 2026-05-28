Albazo regala reelección a magistrados electorales

De última hora, en lo que la oposición calificó como un albazo que dividió al bloque oficialista, Morena presentó una reserva a la reforma de la reforma judicial para otorgarle a los magistrados electorales la reelección en 2028.

Luego de la infructuosa petición de que esa modificación se votara de manera separada, esta madrugada se concretó con el respaldo de 322 legisladores, 132 en contra y 22 abstenciones, junto con otros dos ajustes que también prosperaron para que la revocación no se empalme con elecciones regulares y sobre la forma en que operarán las dos nuevas secciones de la Suprema Corte de Justicia.

Ante la propuesta formulada por el vicepresidente morenista Sergio Gutiérrez Luna surgió el llamado del vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar a votarla en contra.

Al cierre del debate, el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, se manifestó a favor de que los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan candidatearse por el mismo cargo dentro de dos años, lo que daría paso a gestiones de hasta 17 años para algunos de ellos.

“¿Quién es más honorable, la señora Piña o un magistrado del Tribunal Electoral? ¿Por qué no tener los mismos derechos y las mismas condiciones? ¿Por qué tener que cercenar una posibilidad? Yo les aseguro que ellos mismos no están pensando en esta opción. El que lo haya presentado Sergio Gutiérrez no creo que tenga el beneplácito de ellos”, expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO)

“Pero lo que no es correcto es denostarlos, porque bastante desprestigio han querido endilgarles por resolver conforme a la Constitución, a la ley y a los precedentes históricos que en el tribunal existían. Por eso no doy línea, cada quien en su conciencia”, agregó el coordinador Monreal.

Exclamaciones de incredulidad provinieron de las curules de la oposición.

Al presentar la reserva, el diputado Gutiérrez Luna pidió a la Mesa Directiva leer la reforma que establece que los magistrados podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal que se celebre en 2028.

La medida sería aplicable a los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón.

Argumentó el promovente que así “salvaguardamos el principio de igualdad y de no discriminación, ya que la propuesta corrige este trato diferenciado e injustificado entre las magistraturas de la Sala Superior y el resto de las personas juzgadoras sujetas al nuevo modelo constitucional de elección judicial”.

Acto seguido, el jefe de la bancada del PAN, José Elías Lixa, manifestó “la grave sorpresa que significa el albazo que ignora el diálogo”, ya que los coordinadores de los grupos parlamentarios no fueron avisados de este cambio.

El líder de los priistas en San Lázaro, Rubén Moreira, aludió a la propuesta enviada en 2025 por la presidenta contra la reelección de diputados y alcaldes. Y alertó: “Me preocupa que mañana cambien y entonces venga la reelección para presidente de la República o para gobernadores porque esto contradice todo lo que se dijo por la titular del Ejecutivo”.

Evidentemente consternado, el vicecoordinador de la diputación de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, se refirió a ese debate de 14 meses atrás y, vehemente, pidió a sus compañeros frenar “la vergüenza nacional que nuestro partido no debe sufrir”; dio que el planteamiento iba en contra del espíritu original de la reforma judicial, el de “acabar con las castas que se perpetúan en los tribunales”, remarcó.

“Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 2028. Y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años, casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz (…) No hagamos el ridículo nacional. Esta es una falta demasiado grave" planteó Ramírez Cuéllar, acompañado en la tribuna de dos legisladores morenistas.

El vicecoordinador de la mayoría solicitó a la Mesa Directiva que la reserva se votará de manera aislada y no mano alzada. La petición fue secundada por diputadas del PT. La diputada Margarita García recriminó que la propuesta era para beneficiar a un grupo de corruptos.

Pero se impuso la mayoría que se aglutinó en torno al pronunciamiento del coordinador Monreal.

Iraís Reyes de MC cuestionó al bloque oficialista si no se daban cuenta del tamaño del conflicto ético en el que estaban entrampando a la democracia. “Esos magistrados son quienes van a interpretar si, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos declare culpable de narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, esa elección tendría que anularse por injerencia extranjera”.