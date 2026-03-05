Rafael Marín Mollinedo reconoce que quiere contender por gubernatura de QRoo; "todo el que respira aspira"

Tras ser señalado por actos anticipados de campaña, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, reconoció su intención por contender por la gubernatura de Quintana Roo. Entrevistado en Palacio Nacional, indicó que esperará los lineamientos de Morena, y si le ‘dan permiso' competirá en la encuesta por el estado.

-“¿Usted tiene interés en participar en la contienda?”, se le preguntó,

-“Todo el que respira aspira”, respondió el funcionario”.

-“¿Dejaría Aduanas?”, se insistió.

-“Depende si hay las condiciones, hay que ganar una encuesta. Vamos a ver si me dan permiso”, señaló.

El funcionario federal negó que haya expresado su intención a la actual gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, para contender por la gubernatura.

Salida de funcionario de Aduanas, por corrupción

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, reconoció que la salida de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, se debió a su relación a huachicol fiscal.

“Ya se fue. Se fue de la aduana, es porque había salido en los medios que se le había retirado la visa y eso genera una incertidumbre en su situación jurídica y se tuvo que ir”, respondió.

El titular de Aduanas indicó que a pesar de los señalamientos de corrupción en contra de Alex Tonatiuh Márquez Hernández “era un buen funcionario”. Señaló que actualmente no se han identificado nuevos casos de huachicol fiscal.

-“¿Han identificado nuevos casos de huachicol fiscal?”, se le insistió.

—“Ahorita no, estamos vigilando, estamos pendientes, por eso ya no se atreven a este tipo de situaciones porque hemos metido muchos controles”, respondió.

vjcm