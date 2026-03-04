Austeridad electoral sería constitucional con reforma enviada por Sheinbaum

La iniciativa de reforma electoral modifica la fórmula para calcular el financiamiento público que se asignará cada año a las actividades ordinarias de los partidos. Y se confirma el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el recorte presupuestal en la materia se aplicaría de manera pareja en 25 % para todos los partidos e instituciones electorales.

Además, se añade al numeral II del Artículo 41 de la Constitución un inciso nuevo para prohibir el financiamiento del extranjero.

Los partidos políticos y las personas precandidatas o candidatas tienen prohibido recibir o ejercer para sus actividades o campañas electorales, gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional”, señala la propuesta.

Mientras con la fórmula actual se multiplica el padrón electoral por el 65% del valor diario de la UMA, el proyecto de decreto multiplica el padrón electoral por el 48.75% del valor diario de la UMA.

Aun cuando el PVEM, aliado de Morena, pidió en las mesas de trabajo de la reforma, en la Secretaría de Gobernación, que se considerara su propuesta de una base de financiamiento público igual para todos los partidos, la propuesta de la presidenta Sheinbaum mantiene el reparto de un 30 % parejo y un 70 % restante distribuido de acuerdo con los votos obtenidos por cada partido, en la última elección de diputados.

En la iniciativa se agrega la prohibición de fuentes de financiamiento extranjeras, un tema sin antecedentes en el Artículo 41 de la Constitución, el cual incluye los principales asuntos que dan soporte jurídico a la vida electoral mexicana.

Igualmente se indica que “queda prohibido a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas”

Otra adición que no existía y que la reforma propone señala que “toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas y, atendiendo a las normas de debida diligencia e identificación, no podrán hacerse aportaciones en efectivo”.

Se agrega que las aportaciones de recursos monetarios deberán realizarse a través del sistema financiero nacional, mediante transferencia electrónica, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios o instrumentos financieros nominativos; y que estas aportaciones no son deducibles para efectos fiscales.

RLO