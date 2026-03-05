Kenia López Rabadán descarta aprobación al 'fast track' de reforma electoral

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, detalló que recibió una iniciativa de reforma electoral de 59 páginas que propone modificar 11 artículos de la Constitución.

La también diputada del PAN señaló que el proceso legislativo incluye revisión en comisiones y posterior votación en el pleno, donde se requieren dos terceras partes de los votos.

Entregan reforma electoral a Cámara de Diputados Cuartoscuro

“Recibimos esta iniciativa de reforma electoral contenida en 59 páginas y busca modificar 11 artículos de la Constitución. Esta iniciativa requiere de los votos del pleno para ser aprobada y la mitad de los votos más uno para ser aprobada en la comisión. Digamos, tiene que pasar por dos etapas. En la comisión, en donde se requieren menos votos, ahí la mitad más uno de los votos la aprobaría o no y en el pleno dos terceras partes”, dijo.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, López Rabadán indicó que existe tiempo para discutir la reforma antes del límite legal, 90 días antes del inicio del proceso electoral en septiembre, y que el análisis podría tomar alrededor de dos semanas.

Aseguró que no habrá aprobación acelerada y que se respetarán todas las etapas del proceso legislativo.

Entregan reforma electoral a Cámara de Diputados Cuartoscuro

“Tenemos un plazo obligado para modificar las leyes electorales en términos nacionales. ¿Qué significa esto? Que podemos mover las reglas electorales hasta 90 días antes de inicio del proceso electoral, y el proceso electoral inicia en septiembre. Tenemos, marzo, abril y mayo para hacer alguna modificación (…) Habremos de tener también una garantía todos los mexicanos, y es que no va a haber fast track. No vamos a obviar ninguna etapa del proceso”, aseguró.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados advirtió que la discusión será intensa debido a las posturas de los partidos, y subrayó que las grandes reformas electorales históricas en México se han logrado mediante acuerdos entre gobierno y oposición, aunque siempre existe la posibilidad de mejorar y pluralizar la iniciativa actual.

“Se prevé una discusión importante, trascendente y qué bueno porque estamos hablando de democracia, pluralidad, contrapesos, de seguir construyendo este país en positivo. Las dos últimas reformas, las grandes, digamos las históricas, aquellas de los 70s y de los 90s, pues eran reformas que se hacían con el gobierno y con la oposición, porque así se construyen, la democracia, así se fortalece la democracia, la pluralidad”, indicó.

Reproducir

vjcm