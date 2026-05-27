El PT admite "problemita" por empalme de elecciones en la reforma judicial

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció este miércoles que sí hay empalme entre una eventual revocación de mandato y las elecciones intermedias de gobernadores y diputados en 2033.

“Hay un problemita porque nos empatamos en elecciones federales hasta el 33, pero es una elección intermedia, no es la de la Presidencia de la República y ahí es donde está un poco el debate y es un poco la reserva que nosotros estamos presentando. Vamos a ver si prospera”, admitió el jefe de los petistas en San Lázaro en entrevista de prensa.

En la discusión en lo particular de la reforma a la reforma judicial se están presentando ajustes diversos, sin que hasta ahora ninguno se haya discutido ni aprobado.

Cuestionado sobre el contenido de la reserva petista, el líder parlamentario del grupo aliado a Morena explicó que buscarán una modificación para que quede claro que sólo puede darse la concurrencia de una revocación de mandato con una elección de magistrados, jueces y ministros, pero no con comicios de diputados federales o estatales o gobernadores.

“Es un poco la inquietud que traen los de la oposición y que nos reclaman a nosotros, porque nosotros nos opusimos a que no fueran el 27 (la concurrencia entre revocación y elecciones federales).

Este martes, el jefe de los diputados del PRI, Rubén Moreira y la representante del PAN, Margarita Zavala, advirtieron en tribuna que la reforma a la reforma judicial de la presidenta Claudia Sheinbaum estaba metiendo por la puerta de atrás la concurrencia que, en marzo, el líder del PT y senador Alberto Anaya, logró frenar.