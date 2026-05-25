Reforma a la elección judicial, sólo cambia fechas y no corrige errores de 2024: BMA

El proyecto de reforma al Poder Judicial Federal, presentado la semana pasada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no corrige los errores de la aprobada en 2024 ni ofrece las condiciones para garantizar el desarrollo económico del país, consideró Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados (BMA).

“La certeza jurídica constituye un elemento esencial para el desarrollo económico. Las inversiones productivas requieren reglas claras, estabilidad institucional y órganos jurisdiccionales confiables.

“La iniciativa presentada no ofrece mecanismos eficaces para fortalecer dichas condiciones y, por el contrario, incrementa la percepción de incertidumbre respecto de la imparcialidad y profesionalización de quienes tendrán a su cargo la resolución de conflictos de alta complejidad económica, regulatoria y constitucional”, se planteó en un comunicado del órgano colegiado.

El documento, firmado por Kudisch Castelló, advirtió que la reforma presentada por la titular del Poder Ejecutivo únicamente cambia la fecha para elección de los integrantes del Poder Judicial a 2028.

“Dicha propuesta no corrige los problemas estructurales derivados de la reforma judicial aprobada en 2024 y, por el contrario, profundiza la incertidumbre institucional, económica y jurídica que actualmente enfrenta el país.

“El aplazamiento al año 2028 de la segunda parte de la Reforma Judicial es necesario, pero debe venir acompañado de una política pública de favorecer a los candidatos con preparación y experiencia sobre los que no lo tengan, cosa que no toca la iniciativa”, advirtió la BMA.

El órgano de abogados colegiados explicó que los cargos de jueces y magistrados exigen preparación técnica, independencia, experiencia judicial y un conocimiento profundo de la ciencia del Derecho, lo que fue omitido en la reforma de la presidenta Sheinbaum.

“La iniciativa presentada omite atender este problema de fondo continuando con la sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización por una que contempla mecanismos que privilegian factores ajenos a la capacidad técnica indispensable para impartir justicia.

Se ha argumentado que el cambio produce legitimidad democrática, sin embargo, la impartición de justicia no puede equipararse a un ejercicio de representación política”, se indicó.

La BMA advirtió que la incertidumbre derivada de las modificaciones al sistema judicial ha contribuido al deterioro de la percepción de seguridad jurídica en México, afectando negativamente las condiciones para la inversión nacional y extranjera.

“Ninguna economía moderna puede sostener niveles adecuados de crecimiento cuando los inversionistas carecen de confianza en tribunales al dejar de ser independientes, técnicamente competentes y capaces de resolver controversias conforme a derecho”, consideró Kudisch Castelló.