Presidente de Alemania llega a Quintana Roo; se reunirá mañana con Sheinbaum

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llegó este miércoles a Quintana Roo para iniciar una visita oficial a México, donde sostendrá reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum en Cancún.

La visita de Steinmeier a México comenzó con su recepción por parte del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, quien le dio la bienvenida en territorio nacional.

De acuerdo con la Cancillería, el mandatario alemán se reunirá este jueves con la presidenta Sheinbaum, en un encuentro bilateral que incluirá a delegaciones de ambos países.

Reuniones con delegaciones empresariales

Como parte de la agenda, el canciller mexicano sostendrá encuentros con empresarios alemanes que acompañan a Steinmeier durante su visita.

Asimismo, De la Fuente participará en las reuniones bilaterales junto con la presidenta mexicana, en las que se abordarán temas de cooperación económica, inversión y comercio.

Alemania, socio clave para México

La SRE destacó que Alemania es el segundo mayor inversionista de la Unión Europea en México y el quinto a nivel global.

En materia comercial, Alemania es el principal socio de México dentro de la Unión Europea, mientras que México ocupa el mismo lugar para Alemania en América Latina.

Durante 2025, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 27.3 mil millones de dólares, lo que representó más del 30% del total del comercio entre México y la Unión Europea.

En la recepción participaron también el director general para Europa de la SRE, Octavio Tripp, así como el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze.

Temas de la reunión

La presidenta adelantó el pasado 17 de marzo la reunión que sostendrá con el presidente de Alemania durante su conferencia mañanera, en la que dijo que tratará los temas usuales que se dialogan con jefes de Estado.

Los temas que normalmente vemos con los presidentes que vienen, pues relación de amistad, cultural y comercial”, refirió la mandataria federal sin dar más detalles.

La jefa del Ejecutivo destacó que el encuentro se da en un contexto de modernización del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México, proceso que prevé avanzar el próximo mes de abril.

La presidenta apuntó que además de la reunión con Frank-Walter Steinmeier, tiene previsto participar en la 89 Convención Bancaria, que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo.

RLO