Presentan su renuncia tres implicados en escándalo de contratos en el INE

Tres de los funcionarios del INE implicados en los escándalos de corrupción en el INE presentaron sus renuncias este martes.

Se trata de Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios en la dirección de Administración, así como Iliana Araceli Hernández Gomez, directora de Igualdad de Género y José Alberto Pérez de Achar, director de Servicios de informática.

Los tres aparecen en fotografías en reuniones organizadas por el empresario Alfredo Hernández, proveedor del INE con investigaciones por corrupción en la UIF.

Frena contrataciones, audita mandos y retoma colegialidad

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, previo a su toma de protesta, informó que se detienen las contrataciones del instituto, se revisarán las capacidades de los puestos directivos y altos mandos, que se retoma la colegialidad de las diez consejerías para la toma de decisiones y que tanto las oficinas de las consejerías como todas las áreas se someterán a los procedimientos que la Auditoría Superior de la Federación y el OIC determinen, para deslindar responsabilidades.

En este marco, nueve consejerías negaron haber tenido contacto con el empresario Alfredo Hernández, luego que la consejera Rita Bell López comentó que lo conoció a fines de 2023 pero no mantuvo contacto con el dueño de Cajas Graf y Corporativo Zeg.

En conferencia de prensa, Cruz García comentó que se mantendrá en su cargo Roberto Carlos Félix López, secretario ejecutivo y elemento cercano de Taddei, y que ya presentaron su renuncia tres directores.

Informó de la revisión caso por caso de la contratación de altos mandos del instituto.