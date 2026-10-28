El INE analiza si denuncia presuntas irregularidades en gestión de Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) evalúa jurídicamente si corresponde presentar una denuncia o dar vista a las autoridades competentes por los señalamientos de presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei, informó la presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García.

Entrevistada después de una reunión con las consejerías, Cruz aclaró que todavía no existe una decisión sobre el tema, pues primero deben determinar cuáles son sus atribuciones y obligaciones legales ante los hechos que se investigan.

“Lo que estamos analizando es un delineado de acciones que tenemos que hacer. No solo cómo atendemos la revisión de los expedientes, cómo atendemos la colaboración con el Órgano Interno de Control, con la Auditoría Superior de la Federación, sino también analizar si tenemos que dar algunas vistas de manera preventiva”, explicó.

Frena contrataciones, audita mandos...

El martes, previo a su toma de protesta, Blanca Cruz informó que se detuvieorn las contrataciones del instituto, se revisarán las capacidades de los puestos directivos y altos mandos, que se retoma la colegialidad de las diez consejerías para la toma de decisiones y que tanto las oficinas de las consejerías como todas las áreas se someterán a los procedimientos que la Auditoría Superior de la Federación y el OIC determinen, para deslindar responsabilidades.

En este marco, nueve consejerías negaron haber tenido contacto con el empresario Alfredo Hernández, luego que la consejera Rita Bell López comentó que lo conoció a fines de 2023 pero no mantuvo contacto con el dueño de Cajas Graf y Corporativo Zeg.

En conferencia de prensa, Cruz García comentó que se mantendrá en su cargo Roberto Carlos Félix López, secretario ejecutivo y elemento cercano de Taddei, y que ya presentaron su renuncia tres directores.

Informó de la revisión caso por caso de la contratación de altos mandos del instituto.