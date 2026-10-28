A un año del asesinato de Carlos Manzo, Sheinbaum y gabinete evalúan el Plan Michoacán

A un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum e integrantes de su gabinete evaluaron en Palacio Nacional los avances en el Plan Michoacán.

Manzo fue asesinado en la plaza central de Uruapan el 1 de noviembre de 2025, y en respuesta el gobierno de la República lanzó el Plan Michoacán, en el que prácticamente todo el gabinete presidencial instrumentó medidas para combatir a las causas que generan la delincuencia en la entidad.

Reproducir Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo

La evaluación inició a las 18:00 horas y llegaron la mayor parte de los secretarios de Estado y titulares de los organismos de la administración pública federal.

Arribaron a Palacio Nacional los secretarios de Energía, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, del Trabajo, Ciencia y Turismo.

Además, a la sede del Ejecutivo acudieron los titulares del IMSS, ISSSTE, Financiera del Bienestar, Pueblos Indígenas, Instituto de la Juventud, Birmex, Alimentación del Bienestar y de la Agencia Digital, entre otros. También acudieron subsecretarios de seguridad, gobernación y salud.

Reproducir Luz Elena González, secretaria de Energía.

La reunión estaba programada para efectuarse el viernes; sin embargo, debido a la cercanía de la fecha del asesinato de Manzo, se decidió que fuera este miércoles.

Reproducir Zoé Robledo, director general del IMSS.

Se espera que la evaluación del Plan Michoacán se presente en la rueda de prensa matutina en el transcurso de la próxima semana.