PVEM celebra el interés de 20 empresas en el Polo de Desarrollo para transformar el sargazo 

El Partido Verde Ecologista de México celebró la respuesta del sector privado ante el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar en Puerto Morelos, Quintana Roo, donde alrededor de 20 empresas manifestaron formalmente su interés para instalarse en el complejo. El proyecto, considerado el primero en su tipo a nivel nacional, contempla una capacidad proyectada de procesamiento de entre 600 y cuatro mil toneladas diarias de sargazo, con el objetivo de convertir este recurso, plásticos y residuos de la construcción en biofertilizantes, bioenergía y materiales sustentables para la edificación.

Esta infraestructura se alinea con la Ley General de Economía Circular, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2026. Derivada de dos iniciativas impulsadas por dicha fuerza política, la legislación dota de atribuciones a las autoridades federales, estatales y municipales para prolongar la vida útil de los productos, reducir la generación de desechos y asegurar el aprovechamiento de materias primas mediante su reincorporación a las cadenas productivas.

Sobre la adopción del modelo en la entidad, el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, confirmó la recepción de las manifestaciones de interés empresarial. En ese sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales proyecta que la planta optimice la gestión de residuos a gran escala.

Por su parte, la representación del Partido Verde destacó la trascendencia del nuevo marco legal para transformar las problemáticas ambientales en oportunidades de desarrollo económico. "La reforma establece un marco legal para transformar los residuos en recursos aprovechables, fomentar su reincorporación a los procesos productivos y disminuir su impacto ambiental", sostuvo la organización, que ratificó su compromiso de promover leyes para atender contingencias como el arribo masivo de sargazo en las costas mexicanas.