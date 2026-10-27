Próxima semana convocatoria para elegir a relevo de Taddei; No habrá dados cargados: Morena

La Cámara de Diputados emitirá la próxima semana la convocatoria para elegir a quien ocupará la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en suplencia de Guadalupe Taddei, quien renunció al órgano electoral en medio de los señalamientos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés.

Al dar a conocer el acuerdo de la ruta legislativa para elegir al suplente de Taddei, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la designación se realizará “sin dados cargados”.

Nunca ha habido dados cargados y nosotros podemos garantizar el cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que garantiza a todos y a todas que se cumpla con la ley y con la Constitución. Y así va a ser ahora, no habrá excepción”, sostuvo.

Tras la reunión de este martes con los coordinadores parlamentarios, Monreal precisó que existe un acuerdo para comenzar la elaboración de la convocatoria, cuyo borrador circulará este mismo martes entre los líderes de las distintas bancadas para recibir observaciones, modificaciones y propuestas.

Guadalupe Taddei previo a su renuncia al INE. Cuartoscuro

Monreal Ávila explicó que el inicio formal del procedimiento está sujeto a que concluya el trámite institucional de la renuncia de Taddei y a que el órgano electoral comunique oficialmente la dimisión y el nombramiento de quien asumirá provisionalmente la presidencia del Consejo General.

En tanto, este martes comenzaría a circular el proyecto de convocatoria, para que los coordinadores parlamentarios lo revisen durante este día y el miércoles

Tienen este día y mañana para que lo revisen los coordinadores de los grupos parlamentarios y puedan hacer correcciones o propuestas de mejoramiento o de enriquecimiento de la propuesta que habremos de emitir para renovar este espacio de presidente o presidenta del órgano electoral”, precisó.

Se prevé que la próxima semana, -martes y miércoles-, se discuta en el Pleno la convocatoria y avance en la revisión de los perfiles y de los mecanismos para integrar el Comité Técnico de Evaluación, tres de los cuales serán nombrados por la Junta de Coordinación Política, adelantó Monreal.

Serán personas que tengan idoneidad, profesionalismo, capacidad para evaluar y analizar los perfiles que se escriban para ocupar esta posición”, afirmó

Aseguró que buscarán personas con idoneidad, profesionalismo y capacidad para examinar los perfiles de quienes pretendan encabezar el INE.

Finalmente, el coordinador de la bancada guinda, sostuvo que, en lo personal, está comprometido “con la imparcialidad, la objetividad, la certeza jurídica y la capacidad profesional” de quienes serán propuestos para conducir el proceso de evaluación.

No obstante, aclaró que las decisiones de Morena corresponden a su grupo parlamentario, integrado por 254 diputados, y no exclusivamente a su coordinador.