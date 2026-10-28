Regañan a secretario por pifia en solicitud de Salón de Protocolos del AICM

La Mesa Directiva le llamó la atención a su secretario técnico, Daniel Sibaja, por haber enviado un oficio al Canciller Roberto Velasco, para solicitar el uso del Salón de Protocolos del AICM, sin que tuviera una orden explícita del colegiado que integra este órgano de gobierno, pero lo mantuvo en su posición.

Higinio Martínez, presidente del Senado, se negó a dar detalles de la reunión privada de la Mesa Directiva en la que se trató el tema y evitó expresarse por la ratificación o no del Secretario Técnico.

Fue una reunión cerrada de los integrantes de la Mesa Directiva y les voy a pedir a ustedes que me comprendan que, siendo una reunión cerrada, lo que tratamos ahí son asuntos que corresponden sólo, por este momento, al conjunto de los integrantes de la Mesa Directiva”, respondió.

– ¿Habrá cambio en la Secretaría Técnica?

– Hablamos de varios asuntos y son muchos asuntos que ahorita no podría mencionarlos.

– ¿No habrá nuevo nombramiento en la Secretaría Técnica?

– Hay cosas que tienen que seguir su curso y lo que hablamos lo comentaremos más adelante.

Desde su cuenta en la red social de X, la senadora priista Claudia Anaya, secretaria de la Mesa Directiva, mostró una carta firmada por el Secretario Técnico de la Mesa, dirigida al canciller Roberto Velasco, para solicitarle el uso del Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para los senadores, en días de sesión, a fin de facilutarles el traslado al pleno o su salida a sus estados de origen.

La senadora aclaró que ella no había solicitado eso, pese a que el escrito decía que era una petición de las y los integrantes de la Mesa, y a partir de ahí se desató la crítica en redes sociales, por la intención de los senadores de tener lo que se denominó “un privilegio”.

Excélsior informó que fue el vicepresidente Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, quien solicitó el uso de los salones de protocolo de las terminales 1 y 2 del AICM y dijo que antes los podían usar, y que una semana después, la morenista Berenice Arias, secretaria de la Mesa, expresó que antes se permitía a las y los senadores utilizar un espacio en la Terminal 2 del AICM, para que los choferes puedan esperarlos, pero desde dos semanas antes se dejó de autorizar el acceso a ese espacio y solicitó que, por conducto de la Mesa Directiva, se realicen las gestiones necesarias para que puedan hacer uso de ese espacio.

Ese día el Secretario Técnico les informó que la siguiente semana estaba programada una reunión con el Almirante Juan José Padilla Olmos, director del AICM para abordar el tema planteado por el senador Ramírez Marín una semana antes, a lo que el panista Mauricio Vila, dsel PAN, le comentó que al parecer el uso del salón de protocolos debía solicitarse a la Cancillería.

Las reglas para el uso de los salones de protocolo de las terminales 1 y 2 del AICM establecen que los integrantes de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y los presidentes de comisiones del Senado pueden usar los salones de protocolo, mientras que las reglas de la Cancillería para el uso de esos salones, cuando los requiere, establecen que sólo pueden ser para recibir o despedir a diplomáticos y secretarios de Estado, primeros Ministros o presidentes extranjeros.