Titular de OIC comparecerá en San Lázaro en medio de investigaciones contra Taddei

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar a comparecer al titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, para que explique el estado de las indagatorias abiertas contra Guadalupe Taddei, expresidenta consejera del Instituto.

La comparecencia del funcionario fue avalada por los coordinadores de los seis grupos parlamentarios (Morena, PVEM, PT, PAN, PRI y MC) y se prevé que se realice ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Junta de Coordinación, informó Ricardo Monreal.

Ello, luego de que se diera a conocer que el OIC tiene abiertos 16 expedientes de investigación por presuntas irregularidades en el órgano electoral, 11 de ellos relacionados con contrataciones públicas, y señalamientos que involucran a servidores públicos, proveedores y posibles conflictos de interés.

El presidente de la Jucopo aseguró que Morena no se opondrá a la rendición de cuentas y defendió la necesidad de transparentar los señalamientos que involucran al órgano electoral.

La transparencia es lo que más conviene al país”, subrayó.

Monreal sostuvo que la renuncia de Taddei no la exime de eventuales responsabilidades técnicas, financieras o penales y pidió que las indagatorias continúen hasta esclarecer los presuntos manejos irregulares.

Creo que a todos nos conviene que exista una investigación imparcial, profesional y que se deslinden responsabilidades”, afirmó.

Además, el también coordinador de Morena en la Cámara Baja identificó cuatro instancias que, dijo, deberán intervenir en el esclarecimiento de los hechos: la Unidad de Inteligencia Financiera, que habría congelado cuentas de proveedores; la Auditoría Superior de la Federación, que anunció revisiones y auditorías; el OIC del INE, y la Fiscalía General de la República, que deberá actuar en caso de recibir denuncias por posibles irregularidades, precisó.

Monreal aseguró que Morena no se opondrá a la rendición de cuentas y defendió la necesidad de transparentar los señalamientos que involucran al órgano electoral.

La transparencia es lo que más conviene al país”, subrayó.

Dicen desconocer informe de investigación contra Taddei en el OIC

Partidos de oposición insisten en que desconocen la investigación a la que es sometida Guadalupe Taddei por parte del Órgano Interno de Control del INE. Rubén Moreira, coordinador del PRI, dijo que su bancada no ha recibido ningún documento o reporte de dicha investigación, de la que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, asegura se conocía desde hace unos seis meses.

“En la Junta de Coordinación Política no hemos recibido ninguna notificación, no se nos dio ningún informe, pero sí se votó la comparecencia del Contralor en dos lugares; en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y en la Jucopo”, dijo.

En la Junta de Coordinación Política no hemos recibido ninguna notificación, no se nos dio ningún informe, pero sí se votó la comparecencia del Contralor en dos lugares; en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y en la Jucopo”, dijo.

Moreira adelantó que su bancada presentará la lista de preguntas abiertas, para que el contralor Carvente “no se dé por sorprendido” y conteste una a una las interrogantes.

Es tan importante lo que pasó que no se trata de pescarlos desprevenidos (…) Queremos saber cuántas designaciones de OPLES hicieron bajo este periodo. Queremos saber de estas empresas en cuántos OPLES ganaron”, recalcó en conferencia de prensa.

Por parte del PAN, el coordinador, Elías Lixa, ya había advertido desde el lunes, que en su bancada tampoco se tenía conocimiento de que Taddei era investigada.

Incluso, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, afirmó que tampoco estaba enterado de dicha investigación.