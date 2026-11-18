Con el objetivo de atender rezagos en servicios básicos y mejorar la conectividad en la entidad, el gobernador Alejandro Armenta Mier presentó en la Ciudad de México los avances en materia de infraestructura, bienestar social y protección civil que realiza su administración en coordinación con el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una conferencia de prensa efectuada en la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla en la capital del país, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que en el transcurso de 2026 se intervienen 100 vialidades lo que equivale a 28 mil calles distribuidas en 31 municipios, proyectando un beneficio para 2.6 millones de habitantes.