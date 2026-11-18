Presenta Armenta avances en obras viales, abasto de agua y prevención de inundaciones en Puebla
El programa Obra Comunitaria suma 4 mil 482 acciones y el esquema de pipas alcanza 67 mil 930 entregas de agua.
Con el objetivo de atender rezagos en servicios básicos y mejorar la conectividad en la entidad, el gobernador Alejandro Armenta Mier presentó en la Ciudad de México los avances en materia de infraestructura, bienestar social y protección civil que realiza su administración en coordinación con el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante una conferencia de prensa efectuada en la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla en la capital del país, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, detalló que en el transcurso de 2026 se intervienen 100 vialidades lo que equivale a 28 mil calles distribuidas en 31 municipios, proyectando un beneficio para 2.6 millones de habitantes.
El funcionario destacó que estas labores cuentan con el respaldo de Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de la donación de asfalto y maquinaria, e incluyó entre las obras relevantes la construcción de la carretera que enlazará a La Resurrección con San Miguel Canoa.
En el rubro social, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, reportó que el programa Obra Comunitaria Por Amor a Puebla acumula 4 mil 482 acciones en 2026, cuyos recursos son administrados directamente por comités ciudadanos con mujeres al frente de las tesorerías. Adicionalmente, informó que, mediante una flotilla de 100 pipas, el programa Agua para el Bienestar ha concretado 67 mil 930 entregas para abastecer a familias con escasez del líquido.
Respecto a las acciones de prevención, el gobernador Alejandro Armenta señaló que se realizan trabajos de rehabilitación de drenaje, así como limpieza de cauces, bóvedas y vasos reguladores para rescatar infraestructura hidráulica que llevaba hasta 80 años sin recibir mantenimiento, buscando con ello mitigar riesgos de inundación.
Finalmente, el mandatario estatal indicó que la gestión pública requiere de labores preventivas y atención directa a las demandas vecinales para garantizar caminos transitables, suministro de agua y condiciones de seguridad para la población poblana.