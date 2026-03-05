Preocupa a consejerías del INE leyes secundarias y plazos de reforma electoral

Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) expresaron preocupación por el contenido que pueda incluirse en la legislación secundaria de la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como por el plazo fijado para que el organismo armonice su normativa interna antes del 15 de mayo.

Martín Faz, Jaime Rivera y Dania Ravel, consideraron que el calendario planteado es prácticamente inviable y que aún hay temas clave que no quedaron claros en el texto constitucional.

El consejero Martín Faz explicó que la iniciativa presentada establece principalmente principios generales, pero deja el rediseño institucional a las reformas legales que deberán discutirse posteriormente.

En tanto, el consejero Jaime Rivera coincidió en que es difícil evaluar el alcance real de la reforma sin conocer las leyes secundarias.

Recordó que mientras los cambios constitucionales requieren mayoría calificada, las modificaciones legales pueden aprobarse con mayoría simple, lo que abre la posibilidad de realizar transformaciones importantes en la estructura administrativa del instituto o en el Servicio Profesional Electoral.

La consejera Dania Ravel consideró positivo que la iniciativa finalmente no plantee eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ya que es un mecanismo al que la ciudadanía está acostumbrada y que ha contribuido a reforzar la legitimidad de los resultados electorales.

Creo que es una buena noticia porque a final de cuentas la ciudadanía está acostumbrada a tener un PREP, eso le genera confianza y me parece que algo que ha reforzado siempre la legitimidad de los resultados es el hecho que tengamos un conteo rápido, que tengamos un PREP y que tengamos cómputos distritales y que al final digamos que los tres sistemas se han consistentes en lo que están mostrando la ciudadanía”, comentó la consejera.

RLO