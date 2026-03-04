Menos gasto a partidos y adelgazar al Senado: las claves de la reforma electoral de Sheinbaum

La iniciativa de reforma electoral enviada este miércoles 4 de marzo por la Presidencia al Congreso de la Unión propone menos gasto a partidos, adelgazar al Senado, fin de diputados por dedazo y sancionar la propaganda electoral engañosa en campañas, generada por Inteligencia Artificial (IA).

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que recibió el documento y que su labor será garantizar que haya una discusión adecuada en torno a la iniciativa, cuya discusión podría comenzar este mismo miércoles.

¿Qué dice la propuesta de reforma electoral?

La propuesta de reforma modifica 11 artículos de la Constitución en materia electoral; reduce de 128 a 96 los senadores, eliminando 32 plurinominales, y cambia el mecanismo de elección de 200 diputados plurinominales, los cuales ya no obtendrán su curul por estar en los primeros lugares de una lista, sino que tendrán que hacer campaña.

Asimismo, la iniciativa legal propone reducir 25 por ciento el presupuesto asignado a los partidos políticos para gasto ordinario y prohibir el uso de fondos ilícitos del crimen organizado, así como el financiamiento del extranjero.

Plantea un esquema para impedir que dinero del crimen organizado entre a las campañas, por lo que las instituciones de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera podrán solicitar información relevante de los candidatos.

Reduce de 48 a 35 minutos al día los tiempos oficiales en radio y televisión para difusión de los partidos en temporadas de campañas electorales.

En los artículos transitorios de la iniciativa se apunta que a partir de 2027, los sueldos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y sus funcionarios, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), no puedan ser mayores al salario de la presidenta de la República.

Mantienen PREP

Mantiene el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para conocer el mismo día de las elecciones proyecciones de los candidatos ganadores.

Respecto del cómputo de los votos en las elecciones locales, se incluyó que inicien a partir de la recepción del primer paquete en los consejos electorales distritales, la misma noche de cada proceso y no hasta el miércoles siguiente, como actualmente ocurre.

Asimismo, la iniciación incorpora una regulación específica para el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito político-electoral.

Esta medida busca proteger la autenticidad del sufragio frente a riesgos contemporáneos como la manipulación informativa mediante herramientas tecnológicas.

Establece que todo contenido relacionado con los procesos electorales que haya sido modificado o alterado mediante el uso de IA o cualquier otra tecnología similar, deberá estar obligatoriamente etiquetado por su emisor.

El objetivo de este etiquetado es permitir una identificación clara y precisa del origen y la naturaleza del contenido, bajo los términos y especificaciones que la ley determine

