El Observatorio Ciudadano / CEPNA 2026-2027 advirtió que el anteproyecto de acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para la asignación de diputaciones de representación proporcional en 2027 reiteraría el criterio aplicado en 2024 en materia de sobrerrepresentación.

De acuerdo con el documento —suscrito, entre otros firmantes, por Jorge Alcocer V., Mariana Calderón, Morelos Canseco, José Ramón Cossío, Fernán González de Castilla, Jesús Orozco Henríquez, Natalia Reyes Heroles, Diego Valadés y Alma Zamora—, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE sesionará el 27 de noviembre para aprobar el anteproyecto, el cual será presentado al Consejo General el 30 de noviembre.

Criterio por partido o por coalición

El pronunciamiento sostiene que el punto segundo del proyecto de acuerdo busca establecer que la revisión de los límites a la sobrerrepresentación —contemplados en las fracciones IV o V del artículo 54 de la Constitución— se realice “respecto de cada partido político nacional (PPN) en lo individual, y no respecto de las coaliciones”.

Según el Observatorio, ese mismo criterio se aplicó en 2024 para asignar a la coalición integrada por Morena, PVEM y PT el 73% de las 500 curules tras obtener el 54% de los votos, mientras que a los partidos minoritarios, con 46% de los sufragios, les correspondió 27% de los espacios, lo que el texto califica como un fraude a la Constitución y una afectación a la autenticidad e igualdad del voto.

Asimismo, el comunicado invoca la Jurisprudencia 70/98 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la reforma de 1996 al artículo 54, para argumentar que las bases constitucionales buscan garantizar la pluralidad legislativa y deben aplicarse tanto a los partidos en lo individual como a las coaliciones.

Antecedente de la discusión en el INE

El debate sobre los mecanismos para evitar que se repita en 2027 la sobrerrepresentación registrada en 2024 ya había generado posturas encontradas durante la aprobación del instructivo de coaliciones para diputaciones en septiembre de 2026, cuando fuerzas de oposición plantearon candados sobre padrones y afiliación efectiva.

En aquella sesión, el consejero Arturo Castillo advirtió que el margen de interpretación constitucional del INE es reducido y reprochó que durante 30 años los partidos no hayan corregido el problema político vinculado al artículo 54 constitucional, al tiempo que su propuesta de fijar el 24 de septiembre como fecha de corte de padrones fue rechazada por 10 votos en contra y uno a favor.