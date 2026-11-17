El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera presentó en el Senado una iniciativa para restituir por mandato constitucional la colegialidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como alternativa legal e institucional para defender al INE rumbo al proceso electoral de 2027.

“En una democracia, el poder sin contrapesos termina inevitablemente en excesos”, afirmó Beltrones.

Recordó que el sistema electoral mexicano no nació de la ingenuidad, sino de la desconfianza histórica y de la lucha de todas las fuerzas políticas democráticas por blindar cada eslabón frente a la tentación autoritaria.

Calificó como un grave despropósito lo ocurrido en 2024, cuando se entregó a una sola persona un poder que el diseño democrático repartió entre once consejeros.

“Ese ensayo unipersonal minó las estructuras técnicas y operativas indispensables para una elección limpia. Fue sinónimo de captura administrativa, amiguismo descarado y discrecionalidad sin rendición de cuentas”, señaló.

Beltrones sostuvo que ahí quedaron documentados contratos millonarios a modo, proveedores turbios y renuncias bajo la sombra de la corrupción.

“Al proceso electoral de 2027 no podemos llegar arrastrando los escombros de un modelo que comprometió la imparcialidad del árbitro”, advirtió.

La iniciativa propone tres medidas concretas: restituir por mandato constitucional la colegialidad del Consejo General; que los altos funcionarios del Instituto sean designados por mayoría calificada del pleno, no por simple voluntarismo o por capricho solitario; y fijar un dique legal: todo contrato superior a diez millones de pesos se discutirá y votará de cara a la nación.

“La certeza de cada credencial de elector y de los materiales de votación debe permanecer blindada y fuera de toda duda”, dijo.

Añadió que el PREP, los conteos rápidos y los sistemas de medición exigen transparencia y pulcritud técnica absoluta para no incendiar la contienda.

El legislador consideró inaplazable analizar y frenar la distorsión de la sobrerrepresentación artificial tolerada por el INE y el Tribunal Electoral.

“Es inadmisible que una coalición con 54% de los votos reciba en la mesa 74% de los escaños del Congreso. Torcer el texto constitucional para fabricar mayorías ficticias vulnera la voluntad popular y desconoce el voto de 46% del país”, agregó.

El senador Beltrones concluyó que estas son condiciones democráticas mínimas e irrenunciables que la oposición debe exigir y que las instituciones deben garantizar de inmediato.

“De no atenderse, México entrará a un proceso electoral 2027 marcado de origen por la sombra del desacuerdo y la impugnación”, advirtió.

“La grandeza de una República no se mide por la soberbia de sus mayorías, sino por su lealtad al Estado de derecho y a la pluralidad de su pueblo”, concluyó.