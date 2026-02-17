Sheinbaum tendrá hoy nueva reunión con gobernadores por el sarampión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que este martes 17 de febrero sostendrá una nueva reunión con los gobernadores del país para reforzar la coordinación y atender el avance del sarampión en diversas entidades.

Esta nueva cita será la segunda en el presente mes que tendrá la jefa de Estado con los mandatarios estatales; el encuentro se realizará a distancia y forma parte del seguimiento al plan nacional de vacunación y control epidemiológico que impulsa el gobierno federal junto con autoridades locales.

Tuvimos una reunión hace una semana con todos los gobernadores, hoy en la tarde vamos a tener otra, a distancia, para poder revisar las problemáticas que hay y en todo caso solucionarlas juntos”, declaró.

En este contexto, Sheinbaum Pardó indicó que existe comunicación permanente con los gobiernos estatales y con la Secretaría de Salud (Ssa) para contener la propagación del virus y acelerar la vacunación en las zonas de mayor riesgo.

Sheinbaum Pardó indicó que existe comunicación permanente con los gobiernos estatales y con la Ssa para contener la propagación del virus. Eduardo Jiménez

Once estados presentan altos índices de contagio

De acuerdo a lo expuesto por el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, Jalisco encabeza la lista de contagios por sarampión a nivel nacional, seguido de Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla, todas con una tasa superior a 1 caso por cada 100 mil habitantes.

Estos estados son prioritarios para nosotros, porque lo que buscamos es que antes de que las tasas de transmisión sean muy grandes y sea difícil contenerlas, tenemos que vacunar a la población para cortar esas tasas de contagio y reducir la velocidad de la transmisión”, señaló.

El objetivo es completar esquemas pendientes y ampliar la cobertura para cortar las cadenas de transmisión, en este sentido, el gobierno federal reiteró que la vacunación es gratuita y universal, e hizo un llamado a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para completar su esquema y evitar nuevos brotes en el país.

Reproducir

fdm