Durazo rechaza referencias de Scherer sobre supuestos financiamientos ilegales en Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, rechazó las referencias a supuestos financiamientos ilícitos en la entidad, a las que hace referencia Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, en el libro “Ni perdón ni olvido”.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el mandatario sonorense niega cualquier tipo de advertencia sobre esos financiamientos, en un texto que acompaña con una fotografía de 2021, en la que estrecha la mano a Scherer.

esgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora”, indicó Durazo.

Esta fotografía fue tomada el 13 de septiembre de 2021, durante mi toma de protesta como gobernador del estado de Sonora. Ni ese día ni en ningún otro momento Julio Scherer me advirtió sobre la existencia, o siquiera sobre el riesgo, de algún esquema de financiamiento ilícito relacionado con Sonora”, indicó Durazo.

El gobernador aseguró, en su texto que, por su relación de confianza “de años” con el exconsejero jurídico, ambos saben que no recibió dinero ilegal de parte de Sergio Carmona, el llamado “Rey del huachicol”; y que le propuso hacer una aclaración pública, la que Scherer no ha realizado.

Por la relación cercana y de confianza que hemos sostenido durante años, ambos sabemos que jamás he recibido ni un solo peso de procedencia ilícita ni de persona alguna vinculada a actividades de esa naturaleza.

Hace unos días, de forma privada, le expresé la importancia de aclarar públicamente que yo no participé en ningún esquema de financiamiento irregular, ni relacionado con Carmona ni con algún otro personaje similar. Su respuesta fue: se trata de una “fe de erratas”, que lo referido correspondía a 2018 y que de esa forma quedaría aclarado que, no tengo ni tuve ningún vínculo con quienes se mencionan en sus dichos. Hasta hoy, no ha habido ninguna precisión pública”, explicó Durazo en su mensaje de X.

El gobernador lamentó que su amistad se vea afectada por la falta de esa aclaración y, aunque en el libro en cuestión no se hacen referencias a su persona, sí hay menciones a Sonora, que se deben aclarar.

Lamento que una amistad de muchos años se vea afectada por la falta de una aclaración indispensable. Si bien en su libro no se me menciona de manera directa, sí se alude a ‘Sonora, y esa generalización imprecisa conlleva el riesgo de que se me atribuyan hechos que jamás ocurrieron.

Como gobernador del estado, y por la responsabilidad frente a quienes me otorgaron su confianza, me veo obligado a rechazar de manera categórica cualquier insinuación falsa que pretenda atribuirme, aunque sea de forma indirecta, en esa publicación. La historia merece ser contada como fue, no como a algunos les conviene recordarla. ¿Cuántas fe de erratas más harán falta para decir toda la verdad?”, planteó el gobernador Durazo.

