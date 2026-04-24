México y Canadá irán juntos por la renegociación del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en la conversación telefónica con primer ministro de Canadá, Mark Carney, se acordó que la próxima semana viajará un equipo de la Secretaría de Economía a dicho país para dar seguimiento a los acuerdos comerciales que tienen ambos países.

Mediante su cuenta oficial de X, la Presidenta de la República dio detalles de la conversación con Mark Carney.

“Tuvimos una muy grata conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y a las inversiones en nuestros países. Canadá y México somos naciones cercanas y socios comerciales. En las próximas semanas el equipo de la Secretaría de Economía viajará para dar seguimiento a la cooperación entre nuestros países”, anunció.

Ante las negociaciones para continuar con el T-MEC, ambos mandatarios acordaron ir juntos a la renegociación del tratado para asegurar la certidumbre económica en la región.

Ambos han acordado el impulso a sectores estratégicos. Impulsan una agenda conjunta enfocada en energía, infraestructura y comercio, buscando incrementar el intercambio bilateral, que actualmente representa sólo el 2-3% de sus exportaciones totales.

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La conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney no es solo un gesto de cortesía diplomática; es el inicio de una estrategia de bloque frente a los desafíos económicos de 2026. Este acercamiento ocurre en un momento crítico para la región por tres razones fundamentales.

El "Frente Unido" ante la revisión del T-MEC

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) enfrenta este año su cláusula de revisión obligatoria. Históricamente, las negociaciones se han dado de forma trilateral pero con tensiones individuales.

En esta ocasión, la sintonía entre Sheinbaum y Carney sugiere que ambos países buscarán presentarse ante Washington como un bloque consolidado. El objetivo es evitar aranceles unilaterales y asegurar que las reglas de origen, especialmente en la industria automotriz, beneficien a toda la región y no solo a un país.

El factor Mark Carney y las inversiones verdes

A diferencia de administraciones pasadas, Mark Carney lidera Canadá con un perfil técnico de alto nivel.

Su experiencia previa como gobernador de bancos centrales y enviado especial de la ONU para la Acción Climática pone a la energía limpia en el centro de la mesa.

Para México, esto significa una oportunidad de atraer capital canadiense para proyectos de infraestructura y transición energética, siempre bajo el nuevo marco de soberanía que impulsa el gobierno federal.

El reto del intercambio bilateral

A pesar de ser vecinos de región, el comercio directo entre México y Canadá sigue siendo el "gigante dormido" del tratado.

Actualmente, el intercambio entre ambas naciones apenas representa entre el 2% y 3% de sus exportaciones totales.

La misión de la Secretaría de Economía que viajará a Canadá busca diversificar las exportaciones mexicanas para reducir la dependencia exclusiva del mercado estadounidense, aprovechando el interés canadiense en los sectores de minería responsable y tecnología.

Nearshoring y el Corredor Interoceánico

Canadá ve en los proyectos estratégicos de México, como el Corredor Interoceánico, un aliado logístico para mover sus mercancías hacia el Atlántico y el Pacífico sin pasar por puertos saturados en EU.

La coordinación anunciada pretende que la infraestructura portuaria y ferroviaria de ambos países sea compatible, facilitando que las empresas canadienses se instalen en suelo mexicano bajo el esquema de relocalización de cadenas (nearshoring).