Cambios en Morena y en gabinete presidencial hacen camino rumbo a las elecciones federales: Ugalde

Los más recientes movimientos al interior del partido Morena y en el gabinete federal reflejan la necesidad controlar las candidaturas a puestos de elección popular, rumbo a las elecciones federales próximas. Esto al considerar que siguen personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador en la actual administración.

Así lo analizó el director General de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, tras puntualizar en que la salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional de Morena para sumarse como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia es un movimiento pensado estratégicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me parece que se ve bien. Me da gusto que la presidenta finalmente empiece a hacer movimientos políticos para modificar algo que desde afuera se veía como una coordinación errática en el gobierno, como una falta de claridad de quien manda. Y me parece que el hecho de que ella pueda hacer estos nombramientos, haga cambios de fichas, es entendible, razonable y que mucha gente lo estaba esperando”.

El expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE) señaló que incluso desde la oposición se consideraba este tema como importante para conseguir estabilidad política en el país, “se requiere que haya claridad en las líneas de mando de un gobierno. […] Esto me parece un buen preámbulo para que esa situación se modifique”.

De acuerdo con Ugalde Ramírez, a pesar de que ya no seguía López Obrador al mando del país, muchos de sus allegados se mantenían en puestos del gobierno federal, lo que merma el poder de la actual presidenta.

“Es obvio que quien nombró a Alcalde y al hijo del expresidente fue López Obrador. La mitad del gabinete en funciones, se sabe, eran colaboradores de López Obrador. Creo que esto ayudará a que Claudia Sheinbaum pueda tener más influencia en la definición de quiénes serán las personas candidatas a gobernadores en 2027. Si la presidenta no hace esto ahora, va a perder el control de quiénes son los candidatos de Morena y, por lo tanto, perderá el control de la sucesión presidencial de 2030”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Luis Carlos Ugalde consideró que este control al interior de las filas morenistas es necesario frente a los múltiples y diferentes liderazgos que han provocado pleitos en muchas entidades, como en Michoacán y Guerrero.

“Estos pleitos locales se repiten en muchísimas entidades del país, y tiene que ver con algo más estructural. Morena fue una fiesta en donde todos pudieron entrar con tal de ganar la Presidencia en 2018. López Obrador dejó que todos entraran. Entonces, en esta fiesta hay una amalgama de personajes de diferentes estirpes, de diferentes colores, sabores, estilos; y todo mundo se ha convertido en un oportunista que está buscando un cargo. No hay una convicción de principios, de defensa de un proyecto político. Hay que, primero que nada, llegar al poder, conquistar el poder y beneficiarse”.

Esto, de acuerdo con Ugalde, va contra los principios de izquierda que debería enaltecer el partido guinda; sin embargo, apunta más a los ideales populistas, “la presidenta, como persona, tiene convicciones ideológicas de una persona de origen, de izquierda, pero muchas acciones del gobierno no tienen nada que ver con la izquierda”.

Sin embargo, el expresidente consejero explicó que estos movimientos dejarían ver la construcción de un “partido de Estado”, como pasaba en los tiempos del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI); por lo que se ha convertido en un “asunto que trasciende a Morena, es un asunto de importancia y relevancia nacional”,