México hace alianza con Petrobras para explotación petrolera

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este viernes con la directora de Petrobras, Magda Chambriard, para establecer una colaboración con la empresa brasileña y Pemex en la exploración, producción de petróleo y producción de biodiésel.

“Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel”, explicó en su cuenta oficial de X.

La funcionaria brasileña llegó a las 10:10 horas a Palacio Nacional acompañada de directivos de la empresa energética. También estuvieron presentes el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y la secretaría de Energía, Luz Elena González Escobar.

Previamente en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tendría una reunión con la responsable de la empresa energética brasileña mixta.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó previamente que analizaba una alianza estratégica entre Pemex y Petrobras propuesta por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en marzo de 2026.