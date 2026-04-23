TEPJF confirma reglas del INE para afiliaciones y elimina duplicidades en nuevos partidos

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que establece los criterios para la verificación de afiliaciones ciudadanas, con el objetivo de evitar registros duplicados en la conformación de nuevos partidos políticos.

Validan requisitos para comprobar afiliaciones

Con esta resolución, el Tribunal Electoral avaló que el último partido que presuntamente afilió a un ciudadano deberá acreditar, mediante documentos y firmas, que la persona se incorporó de manera voluntaria a esa fuerza política.

El fallo respalda la exigencia del INE de presentar pruebas como el documento original de afiliación con firma autógrafa o huella digital, a fin de garantizar la autenticidad del registro.

Anulan cerca de 100 mil afiliaciones

En los hechos, esta determinación dejó sin efecto alrededor de 100 mil afiliaciones realizadas por Morena en febrero pasado, lo que impactó directamente en los quórums de decenas de asambleas de las cuatro organizaciones que buscan constituirse como nuevos partidos políticos

Prevalece la afiliación más reciente

El TEPJF también confirmó el criterio de prevalencia cronológica, que establece que, en casos de doble afiliación, será válida la más reciente, al considerar que refleja la última voluntad del ciudadano.

Tribunal respalda actuación del INE

La Sala Superior concluyó que la autoridad electoral actuó de manera exhaustiva en la revisión de afiliaciones y determinó que los requisitos son válidos, ya que permiten verificar tanto la autenticidad como el momento en que se realizó cada registro.

Origen de la controversia

La resolución deriva de impugnaciones presentadas por Morena y la organización “Que Siga la Democracia”, quienes cuestionaron el estándar de prueba exigido por el INE, particularmente la obligación de entregar documentación original para validar las afiliaciones.

vjcm