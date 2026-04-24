La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 24 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 24 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de abril de 2026

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7:42 Horas | Reportan récord histórico en llegada de turistas y cruceristas en febrero

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que se obtuvo un récord histórico en la llegada de turistas y de cruceristas en febrero con 3.88 y 1.5 millones, respectivamente, con lo que se tuvo un 4.2% y 2% más que hace 20 años.

La funcionaria federal detalló que la llegada de visitantes internacionales fue 8.5% más en el segundo mes del año, con 8 millones. Destacó que los países con mayor incremento en llegada de turistas vía aérea fueron: Colombia, con 18% más, seguido por España con 16.9% más, Brasil con 12.4% más, Francia con 11.8% más, Reino Unido con 11.4% más y Canadá con 9.2% más. La derrama económica en febrero alcanzó los 3 mil millones de dólares.

vjcm