México no debe arriesgar el T-MEC al proteger políticos de mala fama: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que no se debe poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al proteger a políticos de mala fama.

Entrevistada en el Senado, en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada del PAN sostuvo que es necesario dar señales a nuestros socios comerciales de que somos un país confiable.

En ese sentido, consideró que México debe demostrar que en nuestro país hay Estado de Derecho y si algún político se coludió con el crimen debe ser sancionado, en alusión al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Si hay un político, si hay una persona que ha tomado la mala decisión de ser un delincuente o de coludirse con delincuentes, pues que esos sean investigados y sancionados”, expuso López Rabadán.

Cuestionada sobre los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la negociación del T-MEC, López Rabadán insistió en que es necesario demostrar que tenemos Estado de Derecho, leyes y fiscalías que funcionen para combatir al crimen organizado.

“Por supuesto que será importante para nuestros socios comerciales y hay que hacerlo, más allá de filias partidistas, apellidos y partidos. Evidentemente, hay que cuidar el T-MEC y esa debe ser una prioridad para todos los servidores públicos”, aseveró.

En otro tema, López Rabadán dio a conocer que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propondrá al pleno un pronunciamiento con relación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Indicó que se está buscando una redacción para que pueda ser acompañado por todos los grupos parlamentarios ya que, subrayó, las exigencias de justicia de quienes protestan no pueden considerarse una provocación.

“Lo primero que hay que reconocer es que las autoridades deben atender y solucionar las demandas de los manifestantes. Con o sin mundial, las demandas deben ser resueltas”, apuntó Kenia López Rabadán.

No se pueden considerar como provocadores a quienes exigen justicia y anhelan que se respeten sus derechos humanos, dijo la legisladora del PAN.

“Evidentemente, no son actos de provocación cuando una madre buscadora está exigiendo justicia. No son actos de provocación cuando es claro y público que hay reclamos de distintas posiciones”, insistió.

Asimismo, la diputada presidenta de San Lázaro hizo un llamado a que no haya represión durante las protestas legítimas y señaló que se requiere diálogo para que se pueda construir una ruta de justicia y de respeto a los derechos humanos.

“En estricto sentido hay que reconocer que las autoridades son responsables de dar soluciones y es el momento de dar un mensaje al mundo de que somos un país que respeta a sus ciudadanos.

“Y que, por supuesto, reconoce cuando una víctima está exigiendo justicia, no estigmatizándola, sino al contrario, reconociendo que está en su derecho a manifestarse, exigir y obtener justicia”, finalizó.