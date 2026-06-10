Trump afirma que podría no renovar el TMEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que podría no renovar el acuerdo de libre comercio TMEC con Canadá y México.

En declaraciones realizadas en la Casa Blanca, Trump aseguró que estaba discutiendo el asunto con los líderes de ambos países.

Oye, no necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no sabemos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”

Washington ha insistido en que el acuerdo debe ser “más justo” para su economía, señalando que Canadá y México se benefician en mayor medida de las exportaciones hacia el mercado estadounidense.

El presidente Donald Trump ha reiterado que el TMEC no es indispensable para su país, lo que ha sido interpretado como una estrategia de presión antes de la ronda formal de negociaciones.

Las delegaciones de México y Canadá han defendido la continuidad del tratado, subrayando que la integración regional ha permitido mantener cadenas de suministro competitivas y atraer inversiones estratégicas.

México ha destacado la importancia del TMEC para sectores como el automotriz y el agrícola, mientras que Canadá ha puesto énfasis en la estabilidad que el acuerdo brinda a su industria energética y manufacturera.

El TMEC es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el acuerdo de libre comercio que regula el intercambio entre los tres países de América del Norte y es el sucesor del antiguo NAFTA/TLCAN, firmado en los años noventa y renegociado durante el primer gobierno de Trump. El tratado entró en vigor en julio de 2020 y actualmente rige las relaciones comerciales en la región.