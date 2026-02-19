Mauricio Kuri no cierra la puerta a futuro en la política nacional; "nunca me he puesto un techo"

En el último tramo de su administración como gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González dejó abierta la posibilidad de seguir construyendo una carrera política más allá del ámbito estatal.

Durante una entrevista con la periodista Paola Rojas, el mandatario habló sobre sus aspiraciones, la estrategia de su partido y la importancia de una oposición responsable en el país.

Kuri explicó que nunca se ha impuesto límites personales ni profesionales, comparando su trayectoria política con su experiencia como empresario.

Nunca me he puesto un techo”, afirmó, aunque subrayó que su prioridad inmediata es el proceso electoral de 2027, en el que buscará que el Partido Acción Nacional tenga un buen resultado en Querétaro antes de pensar en escenarios posteriores.

El gobernador reconoció que los partidos políticos, como las empresas, necesitan ganar: elecciones en el primer caso y utilidades en el segundo.

Desde su visión como panista —militancia que adoptó tras una larga carrera sin afiliación— señaló que no basta con tener principios y valores, sino también con contar con candidaturas competitivas.

Cuestionado sobre una eventual aspiración presidencial, Kuri evitó confirmarla, pero tampoco la descartó.

Nunca hay que decir de esta agua no beberé”, expresó, insistiendo en que el enfoque debe estar en el corto plazo.

Finalmente, el gobernador destacó la necesidad de una oposición fuerte y responsable que contribuya al bienestar del país.

Aseguró que, aunque existan diferencias de visión con la presidenta, es fundamental desearle éxito, pues —dijo— que le vaya bien al gobierno es que le vaya bien a México.

RLO