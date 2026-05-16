El PAN busca la desaparición de poderes en Sinaloa por narcofuncionarios

La cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que la desaparición de los tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo de Sinaloa, es la única alternativa viable para limpiar al estado de la infiltración del narcotráfico.

A través de un mensaje a la militancia panista, el dirigente del partido, Jorge Romero Herrera, afirmó que dicha determinación, que se tiene que realizar desde el Senado, serviría para demostrar que desde la Federación se quiere poner freno al crimen organizado.

“Desde el PAN exigimos desaparición de poderes en Sinaloa, retiro de fuero, juicio político para todos los acusados, investigaciones inmediatas, y colaboración total para castigar a los acusados”, destacó el líder panista.

De la misma manera, Romero Herrera llamó al gobierno a tener plena colaboración con Estados Unidos para extraditar al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendivil, y al senador Enrique Inzunza.

“Colaboración total para castigar a los acusados”, apuntó al referirse a la detención por el gobierno de Estados Unidos de dos ex colaboradores de Rocha Moya: Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, ex secretarios de Seguridad Pública y Finanzas, respectivamente.

Por su parte, el coordinador general jurídico del PAN, Santiago Torreblanca Engell, argumentó que, en este momento, no hay autoridades que operen en Sinaloa porque el crimen es quien tiene la c6oncesión del agua, de la policía, de la administración del estado, y es quien celebra los contratos públicos y licitaciones.

“No es que falte el gobernador o la gobernadora en Sinaloa, es que no hay poderes y en ese caso la Presidencia de la República propondrá a una persona sustituta que es nombrada por dos terceras partes (del Senado).

“Y esa persona está obligada a convocar a elecciones del Ejecutivo y el Legislativo, además de nombrar de manera provisional magistrados del Poder Judicial”, declaró al informar que la solicitud del PAN para desaparecer poderes en Sinaloa ya se está en la Comisión de Gobernación del Senado.

A su vez, el senador del PAN, Mario Vázquez consideró que la reciente entrega de dos altos funcionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya demuestran que “la tesis de que no había evidencia se está desmoronando”.

El legislador panista explicó que las renuncias, investigaciones, incautaciones financieras y procesos relacionados con autoridades estadounidenses comenzaron a acumularse, por lo que la desaparición de poderes en Sinaloa se hace más viable.

“Lo que la gente quiere y espera, es justicia. Que el poder político nunca más esté por encima de la ley o al servicio de intereses criminales”, indicó Mario Vázquez.