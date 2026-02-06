Mauricio Kuri pide dejar la polarización y cerrar filas por el bien de México

Luego de cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, consideró que solo la unión podrá evitar que México cometa los mismos errores que se cometieron en el pasado.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, el panista reflexionó sobre la división que sufre el país, arraigada desde las diferencias planteadas por los partidos políticos, algo que debería de parar con el fin de beneficiar al país.

Creo que la historia debe ser una lección, no debería ser un destino. […] La historia, como decía Octavio Paz, no se tiene que olvidar pero si tiene que trascender. A mí me dicen mucho ‘oye, pero tú eres panista, ¿por qué hablas bien de la presidenta?’ Antes que nada, soy mexicano y de verdad quiero que le vaya bien a la presidenta. Me quité la camisa de cualquier partido político cuando entré como gobernador”.

Kuri detalló que como gobernador estatal debe buscar alternativas reales para trabajar en beneficio de los queretanos, “nuestra realidad es esta: Morena ganó”. Y, como ejemplo, puso a la reforma al poder judicial y cómo la está abordando desde su trinchera.

Yo puedo estar a favor o en contra del Poder Judicial, pero es mi realidad. Y a partir de esa realidad, tengo que hacer en Querétaro la mejor reforma judicial. […] Busco que haya conciliación, más diálogo, menos enfrentamientos. El país está bien dividido, veo al mundo bien dividido”.

Esta polarización, de acuerdo con el gobernador Kuri, llega y se expresa en las redes sociales donde le han acusado de apoyar a la presidenta Sheinbaum, “creo que solamente aquel que no es un buen mexicano quisiera que le fuera mal”.

Claro que quiero que gane el PAN, claro que tengo otra visión de gobierno; pero también hay que reconocer qué se hizo bien y qué se hizo mal. Hay que tener autocrítica y necesitamos un partido que empiece a ganar elecciones, echado más para delante, que empiece a cuestionarse a sí mismo que fue como empezamos a ganar elecciones, volteando a ver a los ciudadanos”.

Mauricio Kuri sostuvo que “pensar diferente no nos quita competitividad”, sino que impulsa el desarrollo y el trabajo en beneficio de todos.

Veo un país que está muy por debajo del país que podemos llegar a aspirar. […] Solo falta ponernos de acuerdo, jalar parejo. Entender que los impuestos hay que pagarlos, que ‘no, que se los roban’, pues hay que revisar que no se los roben. Y necesitamos participación ciudadana; la peor de las apuestas es que le dejemos el futuro de nuestros hijos a los políticos. Entender que la mejor forma de bajar la pobreza es la empresa, y hay que ayudar a la empresa, que le vaya bien para que a la gente le vaya bien”.

Lo que necesitamos es que todos tengamos una misma justicia. Es parte me duele mucho. Desgraciadamente, es un país que sigue siendo muy desigual. A partir de ahí, a empezar a trabajar, pero no desde el rencor, no a partir del quitarle al que tiene para darle al que no tiene porque, entonces, ‘¿qué vas a hacer con el que le quitaste? Hay que buscar generación de riqueza, no repartición de pobreza”.

También el gobernador destacó los niveles de desigualdad económica y social que hay en el país, “no somos iguales, pero no quiere decir que uno sea mejor que otro”.

