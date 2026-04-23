La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 23 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 23 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de abril de 2026

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8:04 Horas | Sheinbaum propondrá a Roberto Lazzeri como embajador de México en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que propondrá a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, mientras que a Esteban Moctezuma le hicieron una nueva oferta para ocupar otro puesto que próximamente está por anunciar en dónde sería.

"Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento por eso no lo habíamos hecho público, apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si aceptan este proceso", dijo la presidenta y destacó que debido a su perfil en temas económicos es que realizará esta propuesta.

7:43 Horas | Tren Suburbano pasa de privados al gobierno; se llamará 'Felipe Ángeles'

El Tren Suburbano pasará de manos a privados a control del gobierno luego del acuerdo al que se llegó con la empresa española CAF para adquirir el 51% de las acciones, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El costo de esta operación fue de 5 mil 999 millones de pesos, detalló el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza Sánchez.

La presidenta confirmó que el próximo domingo inaugurará el ramal del Tren Suburbano que irá de Lechería al AIFA, cuyo trayecto consta de 23 kilómetros y siete estaciones, y adelantó que este será renombrado como "Felipe Ángeles".

vjcm