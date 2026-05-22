En reunión de seguridad quedó claro colaboración de México y EU: Sheinbaum

En el encuentro con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó incrementar las reuniones bilaterales para evitar “malos entendidos” en la relación entre ambas naciones.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, fue consultada sobre la reunión que sostuvieron este jueves en Palacio Nacional, donde aseguró que Markwayne Mullin reconoció el trabajo que realiza México como parte del entendimiento de seguridad y que en junio habrá una reunión de seguimiento.

“De parte del secretario un reconocimiento del trabajo que está haciendo México y yo le planteé que ¿Por qué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad se hacen más seguido? Para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración, y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí se siga trabajando en la colaboración”, informó la presidenta.

La mandataria federal afirmó que en la reunión quedó claro que la relación bilateral debe ser bajo un esquema de coordinación sin subordinación frente a Estados Unidos. En la conversación de alto nivel, la jefa del Ejecutivo relató que se expuso el marco constitucional que no permite la intromisión de agentes extranjeros en territorio nacional. Asimismo, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que se presentaron los resultados en seguridad, por lo que consideró fue “una buena reunión”.

“Se presentó los resultados de seguridad cómo estamos colaborando, coordinándonos, y también yo le dije con toda transparencia lo que son nuestras leyes y nuestra Constitución. Cómo la colaboración tiene que estar en cierto marco, que las operaciones conjuntas en territorio, esas no nos las permiten nuestras leyes y la Constitución, que la colaboración tiene que ser en otro marco. Y la verdad creo que fue una buena reunión, de ambas partes coincidimos en seguir trabajando y colaborando en el marco de respeto”, confirmó.

Sara Carter vendría en junio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que no vendrá a México Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas en Estados Unidos, por tema de su agenda, sin embargo, en junio podría venir con el equipo de seguridad de Estados Unidos.

“Se pospone, se pospone para junio, creo, para cuando venga el equipo de seguridad, bueno, estamos viendo eso, fue un tema de agenda, no fue un tema de que no quiera venir, sino un tema de agenda y se está buscando el mejor momento”, comentó.

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