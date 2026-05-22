Mujeres mexicanas que trabajan en EU aportan más de un billón de dólares al año

Las mujeres mexicanas que trabajan en Estados Unidos aportan más de un billón de dólares al año, afirmó Ana Valdez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Thank (LDC).

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mexicana radicada en Estados Unidos señaló que hay 7.83 millones de mujeres mexicanas trabajando en Estados Unidos.

“Una fuerza laboral más grande que la población total de varios países. Sostienen tanto hogares en Estados Unidos como familias en México”, consideró.

Ana Valdez reveló que el 50% de las latinas creen que ser dueña de un negocio es parte esencial del sueño americano. En el caso de las mujeres mexicanas el 82% están enfocadas en construir patrimonio.

“Para las mexicanas, esto se traduce en negocios reales que sostienen comunidades a ambos lados de la frontera”, indicó.

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