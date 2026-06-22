La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 22 de junio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 22 de junio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 22 de junio: Video completo

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8:14 Horas | Sheinbaum esperará conteo definitivo de votos en Colombia para felicitar al próximo presidente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que por ahora no emitirá ningún comentario sobre las elecciones presidenciales en Colombia hasta que se tenga el resultado del conteo definitivo, que podría llegar hasta agosto, para felicitar al ganador, luego de que los resultados preliminares dan como el próximo mandatario a Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha de ese país.

"Vamos a esperar a que termine el conteo, es un conteo preliminar. Esperamos a que llegue el conteo definitivo, entonces vamos a esperar para felicitar a quien haya obtenido el triunfo", dijo.

8:13 Horas | El 1 de julio habrá reunión virtual entre México, EU y Canadá por el T-MEC: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estimó que el próximo 1 de julio habrá una reunión virtual entre los secretarios de Economía o funcionarios afines de México, Estados Unidos y Canadá, por la revisión del T-MEC tras calificar como "muy buena" la reunión que tuvo Marcelo Ebrard en Washington.

"El 1 de julio lo más probable es que haya una reunión virtual de Canadá, Estados Unidos y México con los secretarios de Econonía o sus correspondientes en cada uno de los países. De todas maneras el 16 o 20 de julio hay una reunión en México para continuar con las conversaciones", dijo.

8:00 Horas | Precio del jitomate bajó tras mesas de trabajo con productores: Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, destacó que el precio del kilo de jitomate bajó a partir de la segunda semana de junio al ubicarse en $19.51 en centrales de abasto del país y con un comportamiento similar en supermercados y afirmó que esto se debe a las mesas de trabajo que tuvieron con productores.

"El precio promedio nacional del jitomate, a partir de establecimiento de las mesas de trabajo instruidas por presidenta (...), ha ido disminuyendo. A partir de la segunda semana de junio está en 19.51 el precio promedio en centrales de abasto de todo el país y co comportamiento en tiendas de autoservicio es similar. Todo este esfuerzo está rindiendo frutos, el kilo de jitomate está ya a un precio más justo", comentó.

7:44 Horas | Familia del pato Merlín lo registrará hoy como marca

La familia del pato Merlín, el cual se hizo viral tras aparecer con la playera de la Selección Mexicana y se convirtió en el "embajador" de FIFA en México, lo registrará este lunes como marca para evitar su uso indiscriminado.

"Estamos haciendo el registro, se va a realizar el día de hoy precisamente se va a registrar y el cuidado que se le tiene es una buena alimentación, comida especial para pato, verduras, frutas y proteínas que es básico para sus plumas. Le damos charales vivos en su agua y grillos y los domingos se come un taco de carnitas", contó Karla, la dueña del pato.