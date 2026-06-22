Profeco destaca baja en kilo de jitomate tras acuerdo con productores; ya está en $19.51

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su tradicional informe semanal de precios informó sobre costo del jitomate, el cual continúa a la baja, gracias a las mesas de trabajo impulsadas por el gobierno de México con productores, distribuidores, centrales de abasto y cadenas comerciales para estabilizar el mercado de este producto básico.

En este sentido, su titular, Iván Escalante Ruiz, reveló en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que el precio de la hortaliza en algunos puntos de venta del país, ya se comercializa en 19.51 pesos el kilo.

El precio promedio nacional del jitomate, a partir de establecimiento de las mesas de trabajo instruidas por presidenta (...), ha ido disminuyendo. A partir de la segunda semana de junio está en 19.51 el precio promedio en centrales de abasto de todo el país y el comportamiento en tiendas de autoservicio es similar. Todo este esfuerzo está rindiendo frutos, el kilo de jitomate está ya a un precio más justo", manifestó.

El titular de Profeco destacó que el jitomate "ya está a un precio más justo", luego de varias semanas en las que el producto registró incrementos que llegaron a afectar significativamente la economía de las familias mexicanas.

Datos del programa "Quién es Quién en los Precios" muestran que el precio promedio nacional del jitomate pasó de 57.22 pesos por kilogramo a 47.68 pesos en apenas tres semanas. Cuartoscuro

¿A qué se atribuye la baja de precio?

La reducción en los precios se atribuye al Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, firmado el pasado 3 de junio entre el gobierno federal, productores de 18 estados, centrales de abasto y cadenas de autoservicio.

Datos del programa Quién es Quién en los Precios muestran que el precio promedio nacional del jitomate pasó de 57.22 pesos por kilogramo a 47.68 pesos en apenas tres semanas, lo que representa una disminución cercana al 17 por ciento.

En las centrales de abasto se han registrado los costos más bajos y, en algunos casos, el jitomate saladet ya se vende por debajo de los 20 pesos por kilo. En este contexto, Profeco reiteró que continuará monitoreando el comportamiento de los precios para evitar abusos y exhortó a los consumidores a comparar costos entre distintos establecimientos.

Por último, la presidenta del país explicó que la estrategia busca establecer una relación más directa entre quienes producen el jitomate y quienes lo comercializan, evitando distorsiones en los precios que terminan afectando al consumidor final.