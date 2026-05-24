¿Quiénes son los diputados de Morena que defienden a Raúl Castro? 

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó un ultimátum a un grupo de diputados de Morena por su abierto respaldo al expresidente de Cuba, Raúl Castro, acusado por Washington como responsable del homicidio de cuatro exiliados cubano-estadounidenses en 1996.

Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, y quien ahora se autonombra como el “quitavisas”, llamó a los legisladores mexicanos a dejar de actuar en el anonimato, salir a la luz y reconocer que apoyan directamente a la dictadura cubana.

Pero, ¿quiénes son los diputados de Morena y algunos del PT que constituyeron un grupo llamado la “Hermandad” y han mostrado abiertamente su apoyo al régimen de Cuba y al ex presidente de ese país, Raúl Castro?

El Grupo Hermandad México-Cuba se constituyó formalmente a principios de febrero pasado y está integrado por una veintena de diputados de Morena y el PT, y han mantenido reuniones con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, y con Johana Tablada de la Torre, segunda jefa de Misión de la embajada.

La Hermandad es presidida por la diputada federal Magdalena Rosales Cruz, y algunos de sus integrantes son la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Dolores Padierna, y algunos de sus integrantes son los diputados Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Fernando Mendoza Arce, Jaime López Vela y Petra Romero Gómez.

Asimismo, participan Claudia Rivera Vivanco, José Luis Sánchez González, Xóchitl Zagal Ramírez, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Claudia García Hernández, Antares Vázquez Alatorre, Patricia Armendáriz Guerra, Damaris Silva Santiago y Edén Garcés Medina.

Los legisladores rechazan que EU tenga injerencismo en Cuba. Especial

En un pronunciamiento rechazaron las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, contra el entonces secretario de Defensa de Cuba, Raúl Castro, por el derribo de dos aviones civiles estadounidenses en 1996 en el cual murieron cuatro ciudadanos cubano-americanos.

“No aceptamos la criminalización ni las amenazas de pena de muerte contra íconos revolucionarios que han consagrado su vida para defender la autodeterminación de los pueblos y la dignidad de su nación”, dice el texto difundido por la embajada de Cuba en México el pasado 21 de mayo.

En el texto membretado con el logotipo de la Cámara de Diputados y del Grupo Parlamentario de Morena, los legisladores acusaron al gobierno que encabeza el presidente Donald Trump de incurrir en actos “terror” contra el pueblo de Cuba y de prepararse para una intervención mayor.

“Actualmente Cuba experimenta una de las campañas de hostigamiento más crudas de su historia, pero es una nación resiliente, valiente y libre. Frente al desprecio, el terror y los intentos de intervención que por décadas han frenado su desarrollo, Cuba resiste”, indicaron.

¿QUE DIJO LANDAU SOBRE LOS DIPUTADOS?

Los calificativos del manifiesto en contra de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos hacia Raúl Castro y contra el bloqueo económico hacia la isla, desataron una respuesta airada de Christopher Landau.

“¿Desde cuándo una dictadura absoluta, que ha durado más de cuatro veces la gestión de Pinochet en Chile y que se ha sostenido solamente como parásito a otros países como la URSS y Venezuela, representa la autodeterminación y la dignidad?”, cuestionó Landau en redes sociales.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos llamó a los diputados de Morena y consecuentemente a los del PT que forman parte de dicho grupo de apoyo a Cuba a no esconderse y dar la cara.

El subsecretario estadunidense reaccionó a la postura de los legisladores a través de sus redes sociales. Foto: Especial.

“Lo que me llama mucho la atención es que ahí (en el pronunciamiento) no aparece el nombre de una sola persona que se responsabiliza de manera personal por esta declaración y el apoyo a un régimen abiertamente dictatorial que no ha permitido una libre elección en ¡67 años! y que ha destruido la economía nacional a tal punto que se importa hasta el azúcar y la gente come de los basureros”, describe.

“Cada cual obviamente tiene el derecho a su opinión, pero me parece poco honorable esconderse detrás del anonimato en difundir comunicados como este”, agrega el subsecretario de Estado de Estados Unidos.

En respuesta a los señalamientos de Christopher Landau, el vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila, dijo que el apoyo del grupo de legisladores de la Hermandad México-Cuba a Raúl Castro y al gobierno cubano no representan el sentir de todo el grupo parlamentario de Morena.

“Cualquier pronunciamiento realizado por grupos de amistad, por diputadas o diputados en lo individual, o incluso por grupos de legisladores, corresponde exclusivamente al ejercicio legítimo de su libertad de expresión y de representación política”, escribió en redes sociales Ávila.

Agregó que “los posicionamientos oficiales de nuestra bancada se construyen y emiten conforme a los mecanismos establecidos en nuestro Reglamento Interior, y se publican a través de las cuentas oficiales”.

¿DE QUÉ SE ACUSA A RAÚL CASTRO?

El pasado miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el expresidente de Cuba Raúl Castro, a quien señala como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996.

Los cargos contra Castro se hicieron públicos, previo a una ceremonia en Miami para recordar el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate por parte de las Fuerzas Armadas de Cuba. Castro era ministro de Defensa cuando ocurrió el hecho, en el que murieron cuatro personas, tres de ellas estadounidenses.

Quienes fallecieron entonces fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

El Departamento de Estado acusa a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.