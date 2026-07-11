Ariadna Montiel encabeza asamblea en Taxco en defensa de la soberanía

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de Taxco, Guerrero, donde llamó a fortalecer la organización del movimiento junto con la ciudadanía.

A través de sus redes sociales, la dirigente morenista destacó que en Guerrero "la Patria es Primero", al referirse a la importancia de mantener la unidad en torno a los principios que, aseguró, dan rumbo al proyecto de la Cuarta Transformación.

"En #Guerrero, la Patria es Primero. Por ello, participamos en el hermoso municipio de Taxco en la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional", escribió Montiel Reyes.

La líder nacional de Morena señaló que estas reuniones forman parte de los trabajos para mantener el contacto con la militancia y reforzar la organización territorial del partido.

"Seguimos organizándonos con el pueblo para fortalecer nuestro movimiento y defender los principios que dan rumbo a la Transformación de México", expresó.

En la actividad también estuvo presente el senador Félix Salgado Macedonio, quien acompañó a la dirigencia nacional durante el encuentro con simpatizantes y militantes en el municipio guerrerense.

La publicación fue acompañada de los hashtags #HumanismoMexicano y #PrimeroLosPobres, consignas con las que Morena ha identificado su proyecto político y social.