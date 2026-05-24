Landau critica respaldo de Morena a Raúl Castro; lanza ultimátum a diputados

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó ayer un ultimátum a una veintena de diputados de Morena y del PT tras respaldar al expresidente de Cuba, Raúl Castro, quien enfrenta acusaciones en Washington por el homicidio de cuatro exiliados cubano-estadunidenses en 1996.

Landau, autonombrado como el “quitavisas”, instó a los legisladores mexicanos a salir del anonimato y reconocer su apoyo a la dictadura cubana, luego de que la embajada de Cuba en México difundiera un comunicado del grupo parlamentario Hermandad México-Cuba, donde cuestionaban la legitimidad de la justicia de EU.

El subsecretario llamó a los legisladores a no esconderse y dar la cara.

“Cada cual obviamente tiene el derecho a su opinión, pero me parece poco honorable esconderse detrás del anonimato en difundir comunicados como este”, dijo el funcionario.

Raúl Castro, expresidente de Cuba. Reuters

Morena apela a libertad expresión individual que no reflejan su sentir oficial

Ante la escalada del conflicto, la vocería de Morena aclaró que dichas posturas corresponden a la libertad de expresión de los individuos y no representan el sentir oficial de todo el grupo parlamentario.

“Cualquier pronunciamiento realizado por grupos de amistad, por diputadas o diputados en lo individual, o incluso por grupos de legisladores, corresponde exclusivamente al ejercicio legítimo de su libertad de expresión y de representación política”, escribió en redes el vocero de la bancada de Morena, Arturo Ávila.

Hermandad México-Cuba se constituyó formalmente en febrero pasado y está integrado por una veintena de diputados de Morena y PT, y han mantenido reuniones con el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, y con Johana Tablada de la Torre, segunda jefa de Misión de la embajada.

Solicitan se les revoque la visa a legisladores de Morena

El congresista republicano por Florida, Carlos A. Giménez, solicitó ayer al gobierno de Estados Unidos la revocación de las visas a los legisladores mexicanos de Morena que integran el Grupo Hermandad México-Cuba.

“Una buena lista para revocarle todas sus visas a los Estados Unidos”, expresó el republicano en un mensaje en su cuenta oficial de X, luego de que las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados rechazaran que la Justicia de Estados Unidos impute al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por asesinato de cuatro personas estadunidenses.

Por Hilda Castellanos-Lanzarin.

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