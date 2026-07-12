Ariadna Montiel encabeza asamblea en Iguala para fortalecer la Transformación y la soberanía nacional

Iguala, Guerrero.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de Iguala, Guerrero, donde destacó la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía para fortalecer el movimiento desde el territorio.

A través de sus redes sociales, Montiel Reyes informó que el encuentro se realizó junto al senador Félix Salgado Macedonio, en la ciudad considerada la cuna de la Bandera Nacional, uno de los símbolos más representativos de la historia de México.

"Recorremos el país informando al pueblo y organizándonos para fortalecer nuestro movimiento desde el territorio", expresó Ariadna Montiel en su publicación.

La gira de la presidenta nacional de Morena se enmarca en las actividades de organización política que impulsa el partido bajo los principios del Humanismo Mexicano y el lema "Primero los Pobres", con los que busca consolidar la participación ciudadana y la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación en todo el país.